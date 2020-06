Alessia Marcuzzi e il cinema romantico sul terrazzo

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una casa con terrazzo vista mare, le amiche di sempre, qualche outfit trendy da accessoriare con le borse della sua linea: è questa la ricetta delle vacanze di Alessia Marcuzzi, di cui siamo informati grazie ai social network. Sole, mare, relax e qualche idea da copiare: il movie dinner, per esempio.

Una vacanza semplice, con pochi amici e il cagnolino Brownie, a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Alessia Marcuzzi ha portato una valigia di vestiti e costumi con cui trascorrere questo periodo: Etro e Marks and Angels prevalentemente. La conduttrice non manca di farsi ritrarre in pose particolari, mostrando il suo buongusto negli accoppiamenti. In costume, il suo fisico la fa da padrone, mentre per la sera Alessia Marcuzzi preferisce pantaloni o abiti lunghi.

Banditi i locali pubblici, ecco che ogni serata acquista un mood più intimo. Tra un aperitivo vista mare e le chiacchierate tra amiche, c’è spazio anche per un “movie dinner”: cena e film, ma all’aperto. Ognuno con la propria postazione, la propria dose di pop-corn, le coperte, i cuscini. Candele ben posizionate per creare atmosfera… sotto un tetto di stelle. Uno spunto interessante, da riproporre facilmente nelle nostre case.

“Che idea meravigliosa amiche mie…il Movie Dinner all’aperto e’ sempre stato il mio sogno”, ha scritto sui social Alessia Marcuzzi. Per godersi il film ha scelto un romantico abito monospalla Federica Tosi. Che si inventerà per le prossime serate?

