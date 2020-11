Le palestre sono chiuse già da qualche settimana ma le vip di casa nostra non ci pensano neanche a rinunciare al loro allenamento. Per esigenze di contratto ma anche per piacere personale le bellissime mantengono i loro corpi tonici e filiformi. Nei loro appartamenti lussuosi le star prediligono gli sport più svariati ma tutte hanno un punto in comune: il desiderio di condividere con i follower i loro work-out.

Appassionata di fitness da sempre, Melissa Satta abbandona per un giorno i pesi e si concede una rilassante passeggiata sul tapis roulant. Addosso ha dei comodi e caldi pantaloni grigi di Puma. Da anni Michela Coppa pratica yoga con successo nella sua casa e, per farlo, sfoggia completi che catturano lo sguardo, come quello leopardato di Heart and Soul Style. Stessa disciplina, unita alla corsa, per Federica Fontana, già glam che mai con leggings e reggiseno rosa di Asics. In tema di allenamento vip come non citare Elisabetta Canalis? A Los Angeles l’ex velina, con un look verde di Oceans Apart, fa pilates direttamente a bordo piscina.

C’è chi preferisce l’aria aperta per il running, come Costanza Caracciolo che posta orgogliosa un scatto post-allenamento. Per correre nei parchi milanesi la signora Vieri ha scelto una giacca Nike in pendant con il foliage degli alberi autunnali. Sportiva anche di professione, la pallanuotrice Carolina Marcialis, ha un corpo da urlo e mostra le gambe perfette in un selfie allo specchio con degli accattivanti leggings di Superga x Calzedonia.

Infine ecco la gara tra due wags ginniche e esagerate: Wanda Nara e Georgina Rodriguez. Se la moglie di Mauro Icardi si fotografa nella palestra della sua lussuosissima residenza parigina, la compagna di Cristiano Ronaldo va ben oltre, pubblicando uno scatto dove fa allenamento (in Alo Yoga) direttamente sul ponte dello yacht di famiglia da 6 milioni di euro. A caccia di look cool per fare ginnastica? Copia le vip nella nostra gallery.

Related Posts