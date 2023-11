La regina Camilla si rimette il Coronation dress (e la corona di Elisabetta II)

Il 7 novembre è stata una giornata importantissima per Carlo III che, a Westminster, ha tenuto il suo primo King’s Speech. Il Re ha partecipato all’apertura del Parlamento in qualità di regnante. Al fianco del sovrano, due donne che ricoprono un ruolo fondamentale nella sua vita: la sorella minore, la principessa Anna, e la moglie, la regina Camilla.

Il primo discorso in Parlamento

“È memore dell’eredità di servizio e devozione lasciata dalla mia amata madre, la defunta Regina, a questo Paese, che pronuncio il primo King’s Speech in oltre 70 anni”: ha esordito così Carlo III nel suo discorso in Parlamento. Il discorso di un re nella Camera dei Lord mancava infatti dal 1950, dal 1952 il compito è sempre spettato a Elisabetta II. Sebbene lui abbia già partecipato alla cerimonia che segna l’inaugurazione di un nuovo anno di lavori del Parliament britannico, per la prima volta presenzia in veste di sovrano. Regalia solenne per l’occasione, con Carlo in alta uniforme da grande ammiraglio della Royal Navy, arricchita da un mantello di ermellino. In testa il regnante portava l’Imperial State Crown, la stessa corona usata dai monarchi per uscire da Westminster Abbey dopo l’incoronazione.

L’abito (riciclato) di Camilla

Al fianco di Carlo III c’era l’amata moglie Camilla. I due sono entrati emozionati a Westminster, circondati dai paggetti e dalle cariche politiche del Regno Unito, tra cui il premier, Rishi Sunak. La Regina Consorte ha indossato lo stesso abito sfoggiato in occasione dell’incoronazione del marito, il 6 maggio 2023. Il Coronation dress bianco di Camilla, creato su misura da Bruce Oldfield, ha ricami in oro e argento dai forti significati simbolici. Ci sono gli emblemi floreali delle quattro nazioni del Regno Unito: la rosa, il cardo, il narciso e il trifoglio. Sul tessuto figurano anche i due cagnolini della Regina e i nomi di figli e nipoti.

La corona di Elisabetta

Se il vestito di Camilla ha richiami di famiglia molto forti, anche la scelta della corona per il King’s Speech non è casuale. La Regina portava sul capo la Diamond Diadem, storicamente conosciuta come George IV State Diadem. Il prezioso, realizzato nel 1820 per Giorgio IV, vanta 1.333 diamanti, tra cui uno giallo da quattro carati, incastonato nella croce centrale. Due giri di perle adornano la base mentre sono presenti i simboli floreali di Inghilterra, Scozia e Irlanda. Quello di Camilla vuole essere un omaggio alla regina Elisabetta, che ha indossato per la prima volta il diadema nel 1952, proprio in occasione del suo primo discorso per l’apertura del Parlamento.

Il compleanno di re Carlo III

La serenità sembra regnare nella royal family: Carlo e Camilla a Westminster sono apparsi molto uniti mentre il principe William e Kate Middleton incontrano sempre più il favore dei sudditi. Agli eventi ufficiali sono acclamati come due star. Ci pensano però il principe Harry e Meghan Markle a creare malumori in famiglia. Il 14 novembre re Carlo compirà 75 anni: a Buckingham Palace fervono preparativi. Nei giorni scorsi sono girate voci secondo cui Harry e Meghan avrebbero rifiutato l’invito de Re per il party. Tempo qualche ora ed ecco la smentita ufficiosa: sarebbe stato il sovrano a non invitare il figlio e la moglie. Il botta e risposta (in realtà è solo gossip, non ci sono conferme ufficiali) è rimbalzato da un lato all’altro dell’oceano. Sarà un compleanno amaro quello di Carlo III?

