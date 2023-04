Zlatan Ibrahimovic in incognito… ma la Ferrari oro si fa notare!

Zlatan Ibrahimovic non è un uomo a cui piace passare inosservato. Il calciatore ama distinguersi in campo e, per quanto negli ultimi mesi abbia giocato davvero poco, a causa degli infortuni, resta comunque un’ottima risorsa motivazionale per i compagni. A 41 anni lo svedese milita ancora nel Milan e non ha alcuna intenzione di smettere. Unico nello sport… e nella vita, dove non fa mistero della sua passione per il lusso.

Cercato da tutti

Spesso definito egocentrico fino all’eccesso, Zlatan Ibrahimovic non ha peli sulla lingua. Nel tempo si è più volte autodefinito come uno dei calciatori più forti della storia, scatenando delle antipatie. Di certo di Ibra non si smette mai di parlare. Nella sua vita professionale non c’è solo il calcio: sono molti i brand di moda che fanno il filo allo svedese. Con il suo metro e novantacinque d’altezza, il corpo statuario e i muscoli scolpiti, si presta benissimo anche come modello. L’abbiamo visto testimonial per Dsquared2 e come dimenticare poi la campagna per la linea di sportswear di H&M?

La Ferrari oro

Grazie alla sua prestanza fisica Zlatan Ibrahimovic sa dunque come farsi notare. Quando non è a piedi però ha metodi alternativi per catturare l’attenzione. Il milanista è stato pizzicato a Milano a bordo della sua Ferrari oro. La SF90 Spider, supercar ibrida con 1.001 cavalli, è una delle auto più potenti mai prodotte da Maranello. L’attaccante se l’era regalata nel 2021, in occasione del quarantesimo compleanno. Un “pensiero” da 473mila euro. In compagnia di un amico, Ibra è apparso sereno e rilassato, nonostante la difficoltà nel passare per le strette vie del quadrilatero meneghino (ma non è la prima volta che sceglie di usare la macchina in centro) con il mezzo extralusso. Non sono mancati i sorrisi per i curiosi e il pollice alzato in segno di saluto per i fotografi.

Look casual

Ma come ci si veste per andare in centro a scorrazzare su una Ferrari oro? Dalle immagini si intravede solo il busto di Zlatan Ibrahimovic, che ha scelto un abbigliamento decisamente casual. Per lui t-shirt color mattone, che sottolinea i muscoli delle braccia. Spiccano anche i tatuaggi, tra cui delle parole in carattere Old English. In testa Ibra porta un cappellino nero firmato ’47 (24,99 euro) mentre lo sguardo è celato dagli iconici Wayfarer di Rayban (145 euro). Due scelte decisamente abbordabili in termini di costi: voleva forse passare inosservato? Con quella macchina è impossibile.

