Vacanze firmate (e sensuali) per Barbara d’Urso a bordo piscina

Relax per la conduttrice che posta dalla villa in campagna mostrando il fisico perfetto e i look colorati

Il 7 maggio Barbara d’Urso ha compiuto 65 anni ma, a giudicare dagli scatti social, potrebbe essere tranquillamente scambiata per una quarantenne. La conduttrice è in vacanza e regala ai follower una foto via l’altra in costume. Le sue immagini sono coloratissime e lei è splendida.

Relax in campagna

“L’unico modo per rinfrescarsi” scrive Barbara d’Urso. E’ in piscina, alle sue spalle ci sono alberi verdi e campi di grano, il cielo è terso. Collina? Entroterra di mare? Si trova con tutta probabilità nella sua villa in Toscana, circondata dagli amici. Le giornate scorrono lente e nelle foto la d’Urso appare più serena che mai. Riservatissima sulla sua vita privata, di certo Barbara sta ricaricando le pile nella tranquillità della campagna in attesa della nuova stagione televisiva.

Un fisico perfetto

Appassionata di sport, Barbara d’Urso condivide spesso foto dove sottolinea il suo corpo perfetto. Le gambe affusolate, le braccia toniche, la pancia piatta sono frutto del duro allenamento: i risultati si vedono tutti. In un’immagine aerea, scattata con un drone, Barbara in acqua prende il sole a pancia in giù sul materassino, mettendo in evidenza il lato B, incorniciato da un malizioso costume intero. Gli apprezzamenti non si fanno attendere. Come sei sempre favolosa – Che schianto! – Tanto di cappello – Bellissima e abbronzatissima – Che corpo da urlo, commentano i fan.

I look firmati

Se nelle foto estive a risaltare più di tutto è senza dubbio il fisico di Barbara d’Urso, anche i suoi outfit non sono niente male. In total pink Barbara sembra una Barbie. Seduta su una divertente sdraio di Seletti (139 euro), sorride all’obiettivo con un intero confettoso e un paio di ciabatte fucsia Balenciaga (395 euro). Gli occhiali da sole non mancano mai, come quelli neri di Prada, abbinati a un cappello country e a un copricostume in pizzo bianco. Non solo swimwear per la d’Urso, che si rilassa su un pouf nel fantasioso accappatoio di Missoni (276 euro) o si versa un caffè al mattino nella t-shirt dell’esclusiva capsule Fendace (550 euro). Sbircia nella gallery tutti i look da vacanza di Barbara d‘Urso.

