Leni vs Heidi Klum: tra mamma e figlia è sfida al bikini più sexy

Una ha 49 anni, l’altra ne ha 18 ed entrambe sono sexy da paura. Di chi parliamo? Del duo mamma-figlia composto da Heidi Klum e da Leni Klum. Il detto “buon sangue non mente” è vero più che mai in questo caso. Nella rovente estate 2022 Heidi e Leni si sfidano a colpi di bikini infuocati.

Leni è infuocata

“Un po’ più che baciata dal sole”, ha scritto Leni Klum sui social, pubblicando uno scatto dove mostra di essersi scottata la pelle. Sono molti i commenti di apprensione, con i follower che suggeriscono l’uso di una crema solare protettiva, ma sono altrettanti gli apprezzamenti per il suo corpo perfetto. La giovane modella indossa uno striminzito bikini marrone a coste, con gli slip piccolissimi. Sei bellissima – Meravigliosa – Sposami. I fan sono in visibilio. Richiestissima dagli stilisti, la primogenita di Heidi Klum si sta facendo strada rapidamente nel mondo del fashion. Di recente ha annunciato di essere la nuova testimonial di Superga e la sua pagina Instagram è fitta di collaborazioni con i brand più blasonati. Tuttavia sono le foto in costume (ECCOLA strepitosa a inizio estate) che catturano maggiormente l’attenzione.

Heidi punta sull’inguine

Se Leni ha dato prova più volte della sua sensualità, mamma Heidi Klum non sta certo a guardare. Heidi si piace e tanto. Il suo corpo è ancora perfetto e lei non lo nasconde. Di recente si è concessa una giornata in spiaggia insieme al marito Tom Kaulitz (di 17 anni più giovane) all’insegna della passione ma in queste ore ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. “Lunedì”, ha scritto la top postando un video hot, augurando ai follower una buona settimana. Con il telefono posizionato strategicamente a pochi centimetri dall’inguine, la Klum, che indossa un mini costume multicolor, si riprende dal basso mentre è intenta a stiracchiarsi. Gambe toniche, pancia piatta e sex appeal da vendere: la modella è una visione. Così bella da fare invidia alle ventenni. Mamma o figlia, chi vince la sfida? Guarda la gallery.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)

