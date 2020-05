“La felicità è tutta lì e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa”, scrive Barbara d’Urso postando una foto inedita. Ritrae lei col pancione, nel 1988: la stella è sul vestito e lei è in attesa del suo secondo figlio Emanuele. L’appropriatissimo hashtag #colcuore accompagna lo scatto. La conduttrice in questo ultimo periodo sta guidando i follower nel suo passato: post dopo post, Carmelita rivela ricordi e volti, emozioni e… pettinature vintage.

Tra i look del passato spicca un taglio corto pel di carota. “Stellare” commenta Valeria Marini, mentre ad alcuni piace più adesso. Niente a confronto delle pettinature di Donatella Rettore e Giuni Russo in una foto del 1987 con Barbara d’Urso vestita di rosso e ingioiellata. Tenerissimo lo scatto con i primi passi mano nella mano con la mamma. C’è persino la madre il giorno delle nozze e lei ragazzina abbracciata alla nonna. Nell’album dei ricordi c’è spazio anche per i cagnolini Totto e Neve.

La foto in bianco e nero vede una Barbara d’Urso adolescente distesa sul letto con una sigaretta tra le dita. Poi la foto di classe al V ginnasio del Liceo Genovesi di Napoli. E le sue origini ritornano preponderanti tra i ricordi più belli: il bacio a Pino Daniele o la foto con Massimo Troisi. In quest’ultima è ritratta lei, l’attore scomparso e un altro uomo: è Mauro Berardi. “Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli” scrive Barbara d’Urso. E’ lo stesso uomo dell’immagine in cui è incinta. E’ il padre dei suoi due figli e forse il destinatario di un altro hashtag ben in evidenza: #pertuttalavita.

