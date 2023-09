Vittoria Ceretti, Milano Fashion Week di lavoro e… amore?

E’ Vittoria Ceretti la più chiacchierata della Milano Fashion Week appena trascorsa. La modella non è certo una novellina in questo mondo, già da diversi anni è tra le più richieste dai brand più blasonati. Questa volta però la curiosità ruota per lo più intorno al gossip: pare infatti che la top sia la nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio.

La nuova coppia

A fine agosto Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati paparazzati insieme a Los Angeles. I due stavano facendo una passeggiata, mangiando un gelato. Niente di compromettente ma tanto è bastato per far subito partire le indiscrezioni. E’ lei la nuova fiamma dell’attore? I meme su Leonardo e sulle sue fidanzate sono seguiti a stretto giro anche questa volta. DiCaprio è infatti noto per lasciare le sue ragazze quando queste superano i 25 anni, età che la Ceretti ha al momento. Quanto durerà? Allo stesso tempo, in molti si sono interrogati sulla fine del matrimonio tra Vittoria e Matteo Milleri: la coppia sembrava più affiatata che mai ma, si sa, l’amore è eterno finché dura.

Insieme a Milano

Non c’è, per ora, una conferma ufficiale da parte di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti e, probabilmente, mai ci sarà, essendo i due molto schivi. I video rubati di baci appassionati in discoteca a Ibiza parlano però da soli e, adesso, l’attore ha seguito la modella a Milano per la fashion week. Vittoria e Leonardo sono usciti separati, a pochissimi minuti di distanza, dall’esclusivo party Versace, organizzato da Donatella dopo la sfilata. All’evento c’era anche Gigi Hadid, ex fiamma dell’attore. DiCaprio è stato poi pizzicato a fare shopping nel quadrilatero: l’immancabile mascherina grigia non è basta per farlo passare inosservato. In tanti si chiedono se lui e Vittoria abbiano dormito nella stessa stanza d’albergo. La top, forse per sviare il gossip, ha postato un scatto dove, in hotel, posa sul divano con un’amica, mentre fa una flebo di vitamine.

Protagonista in passerella

Non solo cronaca rosa per Vittoria Ceretti, in questa Milano Fashion Week è stata la top più presente in passerella. Sono sette gli show in cui ha sfilato, portando sul catwalk look provocanti ma sofisticati. Ad esclusione del lungo vestito fantasia in seta indossato da Roberto Cavalli, dell’elegante completo in maglia grigia sfoggiato da Fendi e del provocante modello trasparente da Tom Ford, i designer hanno scelto di vestire la Ceretti di nero. La nuance più sexy è stata declinata in un long dress tutto piume da The Attico, in un body con corsetto steccato da Dolce&Gabbana e in pantaloni affusolati con reggiseno a fascia da Versace. Vittoria è bellissima e iper sensuale. La prossima fermata è la Paris Fashion Week: Leonardo DiCaprio sarà già atterrato nella Ville Lumière?

