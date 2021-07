Cannes, Bella Hadid copre il seno nudo con la collana a forma di polmoni

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nessuno più di Bella Hadid è in grado si portare sensualità al Festival di Cannes. Nelle edizioni passate la super modella aveva lasciato tutti a bocca aperta con i suoi outfit rivelatori e, finalmente, è tornata a stupire sulla Croisette. Per la serata inaugurale la top, sul tappeto rosso insieme a Carla Bruni, tra toccatine e confidenze, aveva incanto con un abito bianco e nero di Jean Paul Gaultier. Un modello elegantissimo ma senza il fattore sexy a cui siamo stati abituati negli anni. Cambio di registro per la première del film di Nanni Moretti, “Tre piani”. Bella questa volta ha alzato le temperature.

I polmoni sul seno

All’arrivo di Bella Hadid i fotografi hanno iniziato a scattare all’impazzata: tutti i flash erano per lei e con quel look non poteva essere altrimenti. Per la serata la modella ha optato per un abito di Schiaparelli della collezione haute couture autunno-inverno 2021. Il vestito sarebbe anche “semplice”, nero, alle caviglie, con le maniche lunghe e stringato sulla schiena. Un modello quasi monacale se non fosse per il profondissimo scollo rotondo che lasciava il seno completamente scoperto. A celare, ma non del tutto, il décolleté, una collana a catena con un enorme ciondolo a forma di albero bronchiale. Il gioiello, posizionato nella sua collocazione anatomica, è tanto drammatico quanto surreale e contribuisce a costruire un outfit più bollente che mai.

Bella presenta il fidanzato

Bella Hadid è tra le top più famose del mondo e sa come stupire ma, in questa occasione, è riuscita ad essere più provocante che mai. Il motivo è forse legato al suo privato. Con lei a Cannes infatti c’è anche il nuovo fidanzato, l’art director Marc Kalman. E’ stata la stessa Bella a confermare la love story, pubblicando su Instagram una serie di scatti dove, di Burberry vestita, bacia il suo boyfriend. “In salute, con un lavoro e innamorata”, scrive lei su Instagram. Bella si gode la vita… a pieni polmoni!

