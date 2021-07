Il glamour è tornato! Dopo un anno senza red carpet, con gli eventi fermi e le preoccupazioni per la pandemia, c’era molto fermento per l’inizio del Festival di Cannes. Posticipata nel 2021 da maggio a luglio, la manifestazione riunisce nella città francese il gotha del cinema mondiale, tra première e eventi collaterali. Ma non c’è Cannes che si rispetti senza i red carpet con alcune delle donne più belle del mondo. Gli stilisti fanno a gara per vestirle e loro calcano il tappeto rosso con la grazia che le contraddistingue. Ecco il meglio sulla Croisette di questa edizione della rinascita.

Seconda serata

Sono due i colori, elegantissimi, che hanno dominato la seconda serata del Festival di Cannes: il bianco e il nero. Tante le star che hanno portato sul red carpet una nota di sensualità, attraverso il sideboob. Diane Kruger ha indossato un vestito di Armani Privé in tulle, ricamato con micro-cristalli, mentre Eva Herzigova, in Alberta Ferretti, ha sfoggiato un top in pizzo con una profonda scollatura sulla schiena, abbinato a pantaloni di paillettes. Total black per Isabelle Huppert, il suo outfit però era illuminato da una miriade di diamanti Chopard.

Prima serata

Nella giornata inaugurale di Cannes 2021 dominano i tessuti materici, che vestono i corpi delle famose. Paillettes per Candice Swanepoel, sensuale con una tuta di Etro color champagne dalle maniche ampie e con uno scollo generoso. Punte sulle applicazioni azzurre Melanie Laurent con abito da fata turchina di Armani Privé. Le regine dell’opening sono però Carla Bruni e Bella Hadid, splendide e complici in Celine e Jean Paul Gaultier.

Scopri nella gallery gli outfit da favola delle vip al Festival di Cannes

Related Posts