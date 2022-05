Eurovision, Mahmood inizia a cantare… col look

La macchina dell’Euroviosion Song Contest 2022 si è messa in moto. Inutile dire che gli occhi degli italiani sono puntati su Mahmood e Blanco.

Il primo look di Mahmood? Indimenticabile. Il rosa con cui ha calcato la passarella turchese dell’Eurovision ha dato il via al suo show. Fan e detrattori pronti a commentare, ma il risultato è stato ampiamente raggiunto.

Via ad Eurovision 2022

Domenica 8 maggio a Torino, presso la Reggia di Venaria Reale, c’è stata la cerimonia di apertura che ha dato il via alla 66ma edizione dell’Eurovision. Gli artisti di ogni paese, ciascuno con la propria sensibilità e il proprio gusto, hanno salutato il pubblico e i media. Va detto che al Festival si punta, come da tradizione, sulla stravaganza e gli outfit sfoggiati in questa prima occasione ne sono la dimostrazione.

Blanco torna su Valentino

Ultimi a sfilare, in quanto paese ospitante, gli italiani Mahmood e Blanco. La pioggia del pomeriggio non ha guastato la loro uscita: “Arriva Ale ed esce il sole!”, ha commentato Blanco, sorridendo al suo amico. Sulle note di “Brividi“, gli artisti hanno percorso il Turquoise Carpet tra gli applausi. Total black per Blanco, composto da pantaloni ampi e giubbotto in pelle. Sotto, la maglia trasparente con i tatuaggi a vista, caratteristica del suo stile: un outfit Valentino, che conferma il sodalizio di Sanremo (riguarda gli outfit che l’hanno portato sul nostro podio dell’eleganza QUI).

Mahmood in rosa si prende la scena

A spiazzare la platea è stato Alessandro Mahmoud: l’artista, che ha già rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019 di Tel Aviv, con Soldi, ha puntato su un look catturasguardi.

Blazer nero portato a petto nudo, boxer beige bene in vista e soprattutto i “Ballroom Chinos” del designer americano Willy Chavarria: una sorta di ampissima gonna pantalone nella tonalità rosa. Il colore rapisce l’attenzione e il volume gli conferisce l’allure del protagonista.

Inutile parlare di estetica genderless: a Mahmood piace sperimentare e i suoi look sono sempre studiatissimi e avanguardisti.

A Sanremo 2022 ha sfoggiato Prada, Fendi, Burberry e Ann Demeulemeester, giocando con nonchalance tra gonne, giarrettiere, volumi ampi e dettagli see-through. Il pantalone rosa del Turquoise Carpet di Eurovision è una conferma che sì… ne vedremo delle belle.

