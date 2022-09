Una vita a colori: il perché del guardaroba della “Regina dei pantone”

Giallo per le occasioni allegre, verde in Irlanda e l'azzurro? I segreti della palette arcobaleno di Elisabetta

Non si può dire che la regina Elisabetta non abbia vissuto una vita a colori. Letteralmente. I suoi outfit sono diventati leggendari, soprattuto grazie alle scelte di tonalità inusuali, accese, allegre. In una parola: memorabili. Il guardaroba della sovrana era studiatissimo e iper-catalogato, in modo da scongiurare che lo stesso abito venisse indossato due volte con le stesse persone, capi di Stato soprattutto.

La palette reale

Un ventaglio di colori tanto ampio che nel 2012, in occasione dei 60 anni di regno, persino l’azienda Pantone, in collaborazione con Leo Burnett, si è sentita in dovere di omaggiare la regina Elisabetta, creando una palette, di 60 colori appunto, ispirati agli inconfondibili outfit della sovrana. Le nuance sgargianti di completi e tailleur non erano solo moda, ma anche necessità. Per questioni di sicurezza, la Regina doveva infatti essere sempre immediatamente riconoscibile e individuabile in mezzo alla folla.

LEGGI ANCHE >>>I brand, i messaggi segreti, la stylist: il dress code immortale della Regina<<<

Ombrelli e cappellini

Oltre alla miriade di tessuti colorati, anche gli accessori della regina Elisabetta erano a tema (fatto salvo per scarpe e borsette, rigorosamente nere: QUI altri segreti dei suoi look). Gli ombrelli, firmati Fulton, in plastica trasparente sempre per motivi legati all’incolumità della sovrana nelle occasioni ufficiali, avevano il bordo in nuance con il colore del tessuto del vestito o del soprabito indossato dalla Regina. Come non citare poi i cappellini, vezzo per antonomasia degli inglesi? Si vocifera che nel corso del suo regno Elisabetta ne abbia collezionati circa 5mila. C’erano quelli con i fiori, quelli con i fiocchi, quelli con le piume e quelli più classici ma tutti erano festosi e, ovviamente, abbinati al look.

Il significato dei colori

Alla fine questi colori avevano anche un significato? La risposta non può che essere affermativa. La regina Elisabetta, con grazia e furbizia, ha comunicato spesso con i look (ECCO il significato delle sue spille). Quando visitava un Paese straniero, la Regina si assicurava di incorporare i colori della bandiera negli outfit. Per le occasioni che prevedevano la partecipazione di bambini, le tonalità erano sempre sgargianti mentre i cappellini avevano nastri, piume o motivi floreali, per incuriosire i piccoli. Il giallo? E’ allegro, l’ha indossato anche per il matrimonio di William e Kate. In Irlanda era solita sfoggiare il verde, colore ufficiale della Nazione. Il suo colore preferito però era l’azzurro, si dice che avesse un effetto calmante su di lei. E poi c’erano il rosa, il viola, il bordeaux… rivediamoli nella gallery.

Related Posts