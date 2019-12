MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Idea regalo 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Carrie Symonds è ufficialmente uscita allo scoperto. Nel giorno della vittoria schiacciante di Boris Johnson alle elezioni del Regno Unito, la 31enne è passata in un attimo da fidanzata-fantasma a compagna ufficiale. Anzi, si parla addirittura di nozze per il primo ministro britannico e la pr, divenuta direttrice delle comunicazioni del partito conservatore a soli 29 anni. Queste sarebbero per lui le terze nozze ma prima deve ottenere il divorzio dall’ultima moglie. A Londra comunque già si scommette su una cerimonia sul finire della prossima primavera.

IL LOOK PER LE ELEZIONI

Nella notte dell’election day, le foto di Boris Johnson e Carrie Symonds, sorridenti più che mai mentre salutano la stampa, davanti al famoso numero 10 di Downing Street, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Lei che fino ad ora aveva deciso di stare nell’ombra, per non ostacolare la campagna elettorale del fidanzato, è adesso pronta a prendere il suo posto al fianco del primo ministro. Per lei un outfit giovane ma adatto all’occasione. Sopra alla gonna verde a pois plissettata Carrie indossava un maglioncino nero e un cappotto a trama herringbone di Marks & Spencer. Un’ulteriore ventata di aria fresca arriva dagli stivaletti neri stringati con tacco largo, una scarpa semi-formale ma funzionale.

DA FIRST GIRLFRIEND A FIRST LADY?

Appellata dai britannici come First Girlfriend, in modo un po’ denigratorio, Carrie Symonds si sta prendendo la sua rivincita. La coppia è stata infatti un po’ malvista da subito, tra i 24 anni di differenza e i trascorsi di Johnson, sia sul fronte della carriera che su quello della vita privata. Nemmeno i quattro figli adulti di Boris Johnson sarebbero entusiasti della liason.

COSA SAPPIAMO DI CARRIE

Ma chi è Carrie Symonds? Figlia del co-fondatore dell’Indipendent Matthew Symonds, ha frequentato scuole prestigiose e personaggi illustri. In poco tempo la Symonds è stata in grado di farsi strada in politica e nel cuore di Boris Johnson. Pare che i due stiano insieme dal marzo del 2018, da poco dopo la separazione di Johnson dalla seconda moglie, ma hanno reso pubblica la relazione solo a giugno 2019. Finalmente Carrie potrà togliere dal collo una volta per tutte il suo immancabile badge-lasciapassare che le ha permesso in questi mesi di stare vicino a Boris agli eventi ufficiali. E’ ora di prendersi il meritato posto da First Lady legalmente riconosciuta.

