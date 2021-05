I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Tanto in Italia quanto all’estero, dominano le tonalità accese nei look delle star. In particolare il rosa, in tutte le sue sfumature, sembra averla fatta da padrone in queste quattro settimane. In California Alessandra Ambrosio si prepara per l’estate e si diverte giocando a beach volley insieme al nuovo fidanzato. La top è sportivissima in un costume fucsia di Off White. Giulia De Lellis è invece pronta per il debutto come conduttrice tv e, nel promo del suo show, è una nuvola in total pink con un abito lungo di Jacquemus.

Megan Fox e Machine Gun Kelly non smettono di stupire sul red carpet. Dopo il nero dei Billboard Music Awards, per l’iHeartRadio Music Awards la star ha optato per un completo pantaloni confettoso di Mach & Mach mentre il cantante ha mostrato le unghie a punta e lunghissime. Look bonton per Elettra Laborghini, all’Isola con il tubino ciclamino di Versace.

Le fantasie non mancano mai negli outfit dei vip, che amano ricoprirsi di tessuti insoliti e stampe accattivanti. Madonna è tutta loghi in un completo viola di Gucci mentre Ilary Blasi è sensualissima con la tuta interamente maculata di Philipp Plein. Emma Marrone ha voglia di natura esotica, prova ne è la giacca con le palme firmata Celine. Kate Middleton è l’incarnazione del british nell’abito rosso in tartan mentre Natalia Paragoni preferisce il tie-dye pastello. Taylor Mega è già pronta per il mare e si mostra in tutto il suo splendore in un bikini zebrato. Se vuoi sapere che marca sono le righe rosse di Diletta Leotta cercala nella nostra gallery, tra i look di maggio delle star.

