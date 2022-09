L’arrivo in barca al molo dell’hotel Excelsior è il biglietto da visita delle star alla Mostra del Cinema di Venezia. Nulla è lasciato al caso per questo debutto marittimo, atteso da fotografi e curiosi. Per l’occasione le vip si vestono di tutto punto, seguendo però mood ben distinti. C’è chi opta per un approccio casual e chi non rinuncia a look più costruiti. Ecco gli sbarchi dell’edizione 2022 (QUI invece trovi i look sul red carpet).

Jeans e pantaloni

Le dive di Hollywood scelgono il jeans. Julianne Moore, presidente di giuria di Venezia 79, è casual-chic in Gucci mentre Sigourney Weaver abbina i pants in denim a blazer e borsa Valentino. Scarpe flat per entrambe. Pantaloni rossi a zampa di Elisabetta Franchi per Michela Persico ed effetto degradè per Elisa Sednaoui. Cargo verde militare per Elisa Maino, trendy in Alberta Ferretti.

Minidress

Sono tante le star che mostrano le gambe sul molo. Con un abitino in pizzo bianco di Ermanno Scervino Alessandra Ambrosio è un po’ sexy e un po’ romantica. Spacco malizioso per Natalia Paragoni, che manda baci ai fotografi con un blazer dress di Roberto Cavalli. Total white per Paola Turani, splendida con la minigonna cortissima. Gambe in vista ma in versione tuta per la madrina Rocio Munoz Morales (GUARDA il suo arrivo).

Gli uomini

Anche agli uomini piace mettersi in mostra, questo è vero anche a Venezia 79. Stefano De Martino è l’incarnazione dell’eleganza al maschile in uno smoking con papillon di Giorgio Armani. Il cognato Ignazio Moser veste lo stesso brand ma è decisamente più informale. Luca Guadagnino rende omaggio a Bernardo Bertolucci, scomparso nel 2018, con un’insolita camicia con raffigurato il volto del registra.

Guarda nella gallery i look da sbarco dei vip alla Mostra del Cinema di Venezia.

