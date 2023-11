Chiara Ferragni troppo sexy per l’India? La polemica in rete (anche per il lusso ostentato)

L'influencer in viaggio con gli amici sfoggia un outfit firmato via l'altro... e mostra la pelle nuda

Ovunque vada, Chiara Ferragni scatena le polemiche. L’influencer è in viaggio in India con un gruppo di amici e non manca di condividere le sue attività con i follower. Mentre Fedez è a Milano con i bambini, Leone e Vittoria, la Ferragni cammina tra i templi, visita monumenti, si mischia tra la folla. I suoi outfit sono all’insegna del lusso e molti non gradiscono questa ennesima esibizione della sua ricchezza.

La casa nuova dei Ferragnez

Nelle scorse settimane Chiara Ferragni ha catalizzato l’attenzione dei fan svelando gradualmente i dettagli della nuova abitazione di famiglia. Il super attico su tre piani nel quartiere di CityLife, a Milano, è strabiliante. Gli oggetti di design, i mobili ricercati, i dettagli preziosi: nulla è stato lasciato al caso. A catturare la curiosità sono stati soprattutto la sala cinema, tutta realizzata in velluto rosso, e la cabina armadio della Ferragni, così grande da essere definito “La Rinascente” da Fedez. Nemmeno il tempo per godersi il nuovo appartamento, che per l’influencer è arrivato il momento di partire.

Il viaggio in India

Quello in India è un viaggio a lungo sognato da Chiara Ferragni. Lei ha dichiarato nelle storie Instagram di aver iniziato a pianificare la vacanza con gli amici già dalla scorsa primavera: la partenza era prevista per ottobre ma, con il ricovero in ospedale di Fedez, ha dovuto rimandare a novembre. Pare però che la Ferragni non sia volata in Asia solo per piacere, si starebbe occupando anche di un progetto professionale al momento top secret. Di certo, si sta godendo ogni momento di questa sua fuga.

Tra zebre e velluto

A Delhi Chiara Ferragni ha visitato il Qutub Minar, il più alto minareto di mattoni al mondo, e il tempio sikh Gurdwara Bangla Sahib. Per l’occasione ha sfoggiato un outfit confortevole dal sicuro impatto visivo. “Una zebra in India” ha scritto sui social, postando un completo animalier della sua linea, Chiara Ferragni Brand.

Altro giorno, altro tour della città. Alla tomba di Gandhi, l’influencer ha optato invece per dei jeans chiari di Saint Laurent (690 euro) abbinati a una giacca in velluto blu di Yali Milano (885 euro) d’ispirazione asiatica. La sneakers sono Louis Vuitton (990 euro).

L’abito super sexy

E’ per la sera che Chiara Ferragni ha tenuto però l’outfit più sexy. Sebbene negli anni ci abbia abituati a proposte irriverenti, che svelano il seno o sottolineano le natiche, a giudicare dai molti commenti social, in India Chiara ha fatto un passo falso eccessivo. Per un evento di gala, la Ferragni ha indossato un lungo abito plissettato di Roberto Cavalli. Il vestito sui toni accesi di rosa, giallo e arancione, che ricordano i colori delle feste tradizionali del Paese, ha uno scollo profondissimo, che regala ai follower un side-boob malizioso. Sul web l’indignazione non si è fatta attendere. Non è l’abbigliamento adatto all’India – Troppo scoperta – Bisogna rispettare le altre culture ma non credo che la Ferragni abbia avuto modo di conoscere veramente la cultura indiana – Ho sempre vestito durante i miei viaggi abiti tradizionali, il vestito è un ponte a volte – Molto bello il vestito, non adatto ai posti che stai visitando, si legge online.

Le polemiche sul lusso

Le nudità di Chiara Ferragni non sembrano dunque trovare il favore dei follower. Ma una seconda polemica, ben più marcata di quella sulla pelle esposta, riguarda il lusso sbandierato dalla Ferragni. All’evento serale, oltre all’abito rivelatore, Chiara ha indossato anche una borsa di Dior con ricami di paillettes e strass, in vendita a 5.500 euro. Dalla it-bag Bottega Veneta (2.900 euro) agli stivaletti Tod’s (890 euro), tutto il resto del suo guardaroba da viaggio è ovviamente firmatissimo. L’influencer ha anche taggato l’albergo a cinque stelle di Delhi. Sono molte le persone a ritenere di cattivo giusto la scelta di esibire questi fasti in un Paese dai forti contrasti socio-economici. Bellissima ma tanto lusso contrasta terribilmente con tutta la miseria delle strade di Delhi – Paese dove si va soprattutto per viaggi intimi, meditativi… a ben vedere qui è tutta una festa – Se vuoi vedere davvero l’India prova a girare per le strade della città dove vivono i tanti poveri, potresti trovare un cadavere – Questa è la vera India! Quella degli hotel extra lusso per gli occidentali – L’india non è un posto dove farsi i selfie e ridere felici – La Ferragni riesce a mercificare pure l’India. Gli outfit dello scandalo sono nella nostra gallery.

