Valentina e Francesca Ferragni: sfida di bikini tra sorelle

Il 2024 di Francesca e Valentina Ferragni è iniziato al caldo. Mentre a Milano, Chiara Ferragni è alle prese con il pandoro-gate, le due sorelle minori si sono concesse una fuga ai Tropici. Seychelles per Valentina Ferragni, in viaggio d’amore con il fidanzato, Matteo Napoletano. Maldive per Francesca Ferragni, che sta trascorrendo la sua luna di miele insieme al marito, Riccardo Nicoletti, e al figlio, Edoardo. Dall’Asia all’Africa, è sfida al bikini più sexy.

Chiara Ferragni a Milano

Sono settimane complicate per la famiglia Ferragni. Prima di Natale la vicenda legata alla vendita del pandoro Balocco in edizione limitata con Chiara Ferragni ha travolto l’influencer più famosa di Italia, che l’8 gennaio è stata indagata per truffa, insieme ad Alessandra Balocco, a.d. dell’azienda. Chiara, che si dice serena, continua a stare lontana dai social, fatto salvo per qualche storia nella nuova (lussuosissima) casa o all’aperto con i figli, Leone e Vittoria. Se le vacanze in montagna dell’impenditrice sono state annullate per forza di cose, le sorelle Valentina e Francesca Ferragni hanno deciso di concedersi una pausa di relax al caldo.

Valentina Ferragni in love

A cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, Valentina Ferragni è partita per le Seychelles. Con lei ci sono gli amici e, soprattutto, il fidanzato Matteo Napoletano. Resort di lusso per l’influencer che, circondata dalle acque limpide, dalla sabbia bianca e dalla vegetazione lussureggiante, regala ai follower uno scatto sensuale via l’altro. Lei e Matteo fanno coppia fissa dall’estate e sembrano più innamorati che mai. I nove anni di differenza non sembrano essere un problema, anzi, Valentina ironizza spesso sull’avere un compagno più giovane.

Lustrini e colore

Ma cos’ha messo Valentina Ferragni nella valigia per le Seychelles? Ovviamente i costumi non mancano… e nemmeno i top brand. La 31enne mette in mostra il fisico prorompente in un coloratissimo due pezzi con fiori e frutti. Per le coccole sul bagnasciuga con Matteo Napoletano, ecco un elegante bikini beige di La Reveche (310). Gli outfit per la sera sono un mix di colore e luccichii. Per San Silvestro Valentina ha sfoggiato un long dress tutto paillettes, abbinato a una Mini Kelly rosa di Hermès. Altra sera, altra mise tutta lustrini: il total look firmato Miu Miu non passa inosservato. É super allegro il completo multicolor di Paco Rabanne, indossato per una carrellata di foto tra le barche.

Francesca Ferragni con la famiglia

Il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti è stato uno dei più attesi e chiacchierati del 2023. I due, che si sono conosciuti nel 2009, hanno detto sì al Castello di Rivalta, nel piacentino. Una cerimonia boxo-chic all’insegna dell’amore, con protagonista anche il piccolo Edoardo, il figlio della coppia, nato a giungo 2022. Tra un impegno e l’altro Francesca e Riccardo sono riusciti a organizzare la loro luna di miele solo durante le vacanze natalizie. Così ecco che, subito dopo capodanno, i tre sono partiti per le Maldive. Lo snorkling, i giochi con paletta e secchiello, le passeggiate sul bagnasciuga: il viaggio di nozze è all’insegna dei ritmi lenti.

Casual in bikini

Se Valentina Ferragni ha puntato tutto su sensualità e grandi firme, la valigia di Francesca Ferragni per le Maldive è più casual. Del resto l’influencer corre tutto il giorno dietro a Edoardo, il tempo per il lettino è risicato. Appassionata di fitness, Francesca mostra ai fan il fisico perfetto, fasciato nel bikini di MC2 Saint Barth dall’effetto crinkle. Giallo come il sole, è perfetto per la tintarella. Stesso brand per Riccardo Nicoletti, divertente con i boxer a stampa Snoopy. Spazio anche alle collaborazioni di famiglia: la Ferragni ha infatti indossato con orgoglio il due pezzi della capsule disegnata da Valentina Ferragni per Reina Olga. Guarda nella gallery le foto delle sorelle Ferragni al caldo.

