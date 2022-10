Chiara Ferragni in bagno si mostra… in mutande

Era da un po’ che Chiara Ferragni non pubblicava uno scatto piccante. Invece il 27 ottobre in tarda serata ecco che l’influencer ha deliziato i follower con una foto scattata nel bagno di casa sua. A lei piace giocare con i contenuti hot, perché sa benissimo che scatenano gli utenti, tra chi commenta soddisfatto e chi s’indigna.

Calze a rete e slip

“Post così ad cazzum delle 23.15”, scrive Chiara Ferragni su Instagram, aggiungendo alla caption anche un cuore infuocato. Mani sui fianchi, calze a rete, una canotta bianca portata senza reggiseno e un paio di slip bianchi Intimissimi. Niente di stravolgente o troppo hot ma l’effetto generale, decisamente allusivo, fa volare la fantasia. Lei guarda dritta nell’obiettivo con lo sguardo ammiccante e la bocca aperta, aizzando i fan, che si spaccano in due fazioni. Stava male senza farsi vedere un giorno in mutande – Fatto apposta per aumentare i commenti, pensi davvero che siamo tutti scemi? – Chiarona nazionale – Sei sempre una favola – Solo tu puoi, le scrivono.

I look d’autunno

Tra le influencer più seguite del mondo, Chiara Ferragni sa bene come funzionano i social e come stuzzicare i fan. Sfumata la polemica per l’esposizione eccessiva dei figli sul web, l’imprenditrice è tornata a postare foto e video di Leone e Vittoria, intervallati con moltissimi post a tema lavorativo. In questi giorni in particolare, Chiara sta proponendo moltissimi spunti per gli outfit d’autunno. Il total brown composto da due maglioni Falconeri, una gonna in pelle e la borsa Diana di Gucci è perfetto per questa stagione. In un ottobre esageratamente caldo però, anche il completo in denim di Prada è particolarmente indicato.

Pronta per Sanremo

E’ un periodo d’oro per Chiara Ferragni. Oltre alla gioia per la sua famiglia, sul lavoro fioriscono sempre nuovi progetti. Il più importante, al momento, è la preparazione per il Festival di Sanremo. Chiara sarà infatti la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata dell’edizione 2022, al fianco di Amadeus. C’è grande attesa per la sua partecipazione alla kermesse. Sarà spigliata? Piacerà? E soprattutto, cosa indosserà? A metà ottobre Chiara ha iniziato a prendere le misure per l’evento, trascorrendo una giornata all’Ariston. Il tutto è stato ampiamente documentato su Instagram. In teatro la Ferragni indossava felpa e stivali Balenciaga. Un brand di certo papabile ma lei sta senza dubbio preparando una serie di sorprese fashion che accenderanno gli animi. E i commenti social.