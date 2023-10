Beatrice di York, che audacia! Sul red carpet il look è… nude

Quando si parla di moda nella royal family britannica le prime a venire alla mente sono Meghan Markle e, ovviamente, Kate Middleton. La duchessa di Sussex, che da anni vive oltreoceano con il principe Harry e i figli, è libera di vestirsi come le pare, non deve infatti più sottostare al rigido dress code di Corte. Kate invece, in quanto principessa del Galles, applica alla perfezione il protocollo in fatto di stile. Oltre a loro due ci sono però una sfilza di altre reali che incuriosiscono per i loro outfit: adesso è il turno di Beatrice di York.

L’amore con Edoardo

La love story tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi va a gonfie vele. La figlia del principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, e l’imprenditore inglese di origini italiane si conoscono da quasi quindici anni, in passato le rispettive famiglie erano infatti molto unite. I due, che non si sono frequentati per diverso tempo, hanno riallacciato i rapporti nel 2018: da quel momento è stato amore. Nel 2020, con una cerimonia privatissima, Beatrice e Edoardo si sono sposati: lei ha indossato un abito chiesto in prestito a nonna Elisabetta. Il 18 settembre 2021 è nata Sienna Elizabeth, che cresce insieme a Christopher Wolf, 7 anni, nato da una precedente relazione di Mapelli Mozzi. In una tiepida sera di ottobre, la coppia ha lasciato i bambini a casa e si è concessa un’uscita mondana, all’Art of Wishes Gala.

Pizzi maliziosi

Beatrice di York ha posato abbracciata al marito sul red carpet dell’evento, andato in scena al Raffles Hotel di Londra. Edoardo Mapelli Mozzi ha indossato un completo blu, portato con camicia bianca e cravatta in maglia. E’ però il look della principessa ad attirare i flash. Beatrice ha sfoggiato un abito azzurro di Self Portrait. Il modello, lungo fino alla caviglia, lasciava intravedere le gambe sotto gli intricati pizzi floreali. Sebbene abbia una sottoveste, che copre il corpo dal busto al ginocchio, l’effetto è nude, essendo questa realizzata in una tonalità beige. Un outfit audace che invita ad aguzzare la vista. La royal ha accessoriato il vestito con una giacca bianca di Alice + Olivia. In mano teneva una clutch di Anya Hindmarch mentre ai piedi calzava delle pump in tonalità di Ralph & Russo.

Beatrice, passione fiori

L’abito scelto da Beatrice di York vantava una miriade di fiori realizzati in pizzo. La figlia di Sarah Ferguson sembra avere una predilezione per i tessuti floreali, spesso fa infatti affidamento su stampe colorare e allegre per le uscite pubbliche. All’evento Vogue World, che si è tenuto a settembre nella capitale britannica, Beatrice ha indossato un magnifico cape dress nero con fiorellini gialli di Richard Quinn. Stretta a Edoardo Mapelli Mozzi, è apparsa raggiante. Per un cena estiva con il marito e gli amici ha invece optato per un grazioso minidress sui toni del rosa firmato EM+ME. Guarda nella gallery gli ultimi look di questa principessa bucolica (trasparenze comprese).

