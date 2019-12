Wanda Nara sexy in spiaggia (mentre Mauro pensa ai figli)

A quanto pare gli Icardi chiuderano l’anno alle Maldive. Un po’ di giorni al caldo, tra i raggi di sole e le coccole del Baglioni Resort che i due coniugi non hanno dimenticato di taggare nelle loro foto su Instagram. Nella valigia di Wanda Nara tantissimi bikini nuovi, protagonisti della sua vacanza.

Ed eccoli sorridenti (e numerosi) attorno alla tavola di Natale, Mauro Icardi e Wanda Nara, con i cinque figli. Appena il tempo di togliersi il vestitino sexy con cui ha fatto salire la temperatura a Tiki Taka, per reindossarne uno, sempre rosso, ma più adatto alla cena in spiaggia con i bambini, dall’altra parte del mondo.

Una fine d’anno serena e rilassata, senza rinunciare alla sensualità, per questa super mamma che cerca di tenersi stretto l’ambìto marito, di molti anni più giovane. E quindi via libera a costumi sexy e pose seduttive, per la gioia dei follower.

I selfie dall’alto col bikini Agent Provocateur ritraggono l’esplosivo décolleté in differenti pose. Poi Wanda Nara concede il bis, in bagno, con un modello simile sui toni del rosa in cui si intravedono i due tatuaggi sull’inguine. Non manca la borsa Chanel, sul tavolo del resort vista mare. Ed ecco che arriva anche la foto in spiaggia, col lato B perfetto che fa capolino e cattura l’attenzione.

Profilo più basso per il calciatore, che dall’alba al tramonto appare circondato dai figli (le sue e quelli di Maxi Lopez), col cappellino e la maglietta del suo sponsor Nike: Mauro Icardi non smette di lavorare nemmeno in vacanza?

