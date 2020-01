Le star mettono la giacca pesante ma scoprono il sedere

Calano le temperature e tutti corriamo ai ripari con guanti, sciarponi, cappelli e, soprattutto, una bella e calda giacca. Le star patiscono il freddo tanto quanto noi ma loro, che per professione devono essere sempre impeccabili, cercano di non imbacuccarsi troppo.

Complice un autunno particolarmente caldo in Italia, le stelle di casa nostra per questa stagione sembrano aver sposato tutte lo stesso trend: vestite sì ma con il sedere rigorosamente in vista. Via libera dunque a modelli caldi e imbottiti ma guai a coprire il lato B!

Sono tante le star che scelgono l’intramontabile piumino imbottito nero, un capo che non passa mai di moda. Elena Santarelli abbina il suo Bacon a stivaletti leopardati mentre Elisabetta Gregoraci è più casual con i pantaloni sportivi. Caterina Balivo, con una giacca imbottita ecologica Save The Duck fa shopping natalizio e Cecilia Rodriguez in F**K posa per le vie di Milano.

Con il Natale in arrivo spunta il rosso. Valentina Ferragni opta per un piumino dal sapore anni Ottanta della linea della sorella, Chiara Ferragni Collection. Giorgia Palmas invece sceglie la zip laterale per l’elegante proposta Freedomway.

Moltissime star nostrane giocano invece con colori, tessuti e fantasie. Se allo stadio l’ex Miss Italia Alice Sabadini si tiene al caldo con il pelo della giacca Fila, Paola Turani ad Amsterdam è sportiva con il bomber bicolor firmato Adidas. Può mancare Chiara Ferragni? A Saint Moritz l’influencer è la più firmata di tutte con un piumino Moncler dalla stampa animalier. Ovviamente il suo è il modello più costoso, in vendita a circa 1.500 euro.

