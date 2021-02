Con un miliardo di dollari di net worth stimato Cristiano Ronaldo è ricco, tremendamente ricco. Il giocatore della Juventus è, al momento, il primo calciatore della storia a raggiungere lo status di miliardario. Nato a Funchal nel 1985 in un momento in cui la famiglia versava in una grave condizione economica, grazie alla sua carriera nello sport, Ronaldo ha avuto la sua rivincita.

Nella sua vita però non c’è solo il calcio. Negli anni Cristiano Ronaldo ha saputo crearsi una serie di progetti secondari che l’hanno portato a guardare milioni. I profumi, le mutande e varie altre collaborazioni commerciali hanno contributo ad arricchire il suo conto in banca. Ma come spende i suoi soldi CR7? Di certo Cristiano non ha vergogna nel mostrare quello che si compra. Auto da sogno, case di lusso, uno yacht da 6 milioni di euro, i regali per la fidanzata Georgina Rodriguez, il jet privato… e gli orologi.

Sono forse gli orologi la passione più evidente di Cristiano Ronaldo. Quando si tratta di acquistare un nuovo segnatempo, il campione non bada a spese. Fuori dal campo, CR7 adora sfoggiare esemplari da sogno. L’orologio più costoso nella sua collezione è il Franck Muller 7008 T INV C INV. L’esclusivo modello vanta 424 diamanti, per un totale di 20 carati. Il prezzo? Circa due milioni di euro. I diamanti, principalmente con taglio baguette, la fanno da padrone negli orologi di Cristiano. Tra i suoi preferiti ci sono anche un Bulgari Octo Finissimo Tourbillion (700mila euro), un Hublot MP-09 Tourbillon (800mila euro) e un Breguet Classique Grande Complications (750mila euro).

In occasione del suo ultimo red carpet a Dubai, dove è stato eletto il “calciatore del secolo”, Cristiano Ronaldo indossava al braccio il Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon. Il suo valore si aggira intorno a 1,3 milioni di euro. Ma c’è un altro particolare che non è sfuggito agli appassionati di orologi. CR7 ha partecipato all’evento insieme alla compagna Georgina Rodriguez e al figlio Cristiano Jr. Al polso del bimbo, 10 anni, c’era in bella mostra un Rolex GMT Master II interamente ricoperto di diamanti. Questo modello è in vendita a 450mila euro. Buon sangue non mente!

