Da Chiara Ferragni a Hailey Bieber, le vip riscoprono la canotta bianca

Il capo più trendy dell’estate è anche il più semplice e basic che si possa immaginare. Quest’anno a far girare la testa alle fashion addicted è la classica canotta bianca, rubata al guardaroba maschile, per anni ignorata dalla moda e ora riscoperta con tutto il suo potenziale di sensualità. Semplice, fresca e versatile, si rivela perfetta per gli outfit estivi. Le vip non rinunciano a sfoggiarla, tra chi la rende più sexy che mai e chi la indossa anche abbinata al tailleur.

Sexy con le trasparenze

Chiara Ferragni ha scelto la canotta bianca addirittura per festeggiare il suo compleanno (ne abbiamo parlato QUI) a dimostrazione che il trend è lanciato e inarrestabile. E’ un modello monospalla Zara leggermente trasparente. Lei la porta senza reggiseno, provocando con i capezzoli a vista. Una scelta di stile analoga è quella di Marica Pellegrinelli che regala un seducente e appena accennato gioco di vedo-non-vedo.

La più trendy è quella crop

Tra le tante declinazioni che può assumere la canotta bianca, la più trendy è quella crop. La indossa Hailey Bieber che sfoggia gli addominali scolpiti abbinandola a pantaloni a vita bassa. Anche Sophie Codegoni segue la scia: il suo top arriva proprio sotto al seno e il ventre piattissimo resta scoperto. E’ d’accordo nella scelta pure Valentina Ferragni, che preferisce accostarla a pantaloni camouflage a vita alta.

Come abbinare la canotta bianca

La canotta bianca va praticamente su tutto. Diletta Leotta propone un total white sportivo e fresco. Il top, attillatissimo e dalle bretelline sottili che enfatizza il décolleté, è abbinato a pantaloni di una nuance leggermente diversa. Veronica Ferraro sceglie un mood più sofisticato e la canottiera la porta con il tailleur celeste. L’accostamento più classico e amato comunque resta quello con i jeans. Lo dimostra anche Giulia De Lellis che indossa il suo tank top con scritta in strass Forbitches sui pantaloni in denim.

Nemmeno Kendall Jenner rinuncia alla canotta bianca. Qual è il suo stile? Scorpilo nella gallery…

