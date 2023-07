Damiano David e i selfie nudo: sui social la provocazione

Damiano David senza nulla addosso si trova particolarmente a suo agio. Con una certa regolarità il cantante dei Maneskin pubblica sui social scatti come mamma l’ha fatto, in cui sfoggia i suoi muscoli scolpiti e i numerosi tatuaggi. “Solo per dare fastidio” è la didascalia che accompagna uno dei post in cui è nudo (ma con un asciugamano bianco a coprire le parti intime), una frase che anticipa le immancabili reazioni degli hater.

La moda per i Maneskin

C’è da dire che i Maneskin sono ambitissimi per i brand di moda. Dopo la vittoria a Sanremo in Etro, nel 2021, le collaborazioni fashion della band sono esplose. Durante i live, le apparizioni in tv o gli eventi ufficiali, i Maneskin hanno indossato spesso abiti Gucci. Per il tour che li ha portati recentemente in Italia, a Roma e Milano, Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno sfoggiato outfit Dolce&Gabbana e Ferragamo. Tutto molto black, con la costante delle borchie, dei lacci e delle trasparenze, in perfetto stile rock, ma con particolare attenzione al genderfluid e ai dettagli coordinati.

Nudo, ma con i tatuaggi

Insomma, il suo guardaroba è fornitissimo e avrebbe la moda ai suoi piedi, ciò nonostante, nei momenti privati Damiano David sembra preferire vestirsi solo dei suoi tatuaggi. Il cantante ne ha tantissimi sparsi per tutto il corpo: all’altezza delle clavicole ha scritto “Il ballo della vita”, titolo del primo album della band, mentre sotto l’ombelico si legge “Mammamia”, la canzone che ha confermato la loro fama negli Usa. Negli ultimi post nudo sfoggia anche i tattoo nuovi: di recente sono comparse sul busto, già decorato da altri disegni, delle figure femminili ispirate ai manga. Poi c’è quello su Eren Jager di “Attack on Titan”.

Colpi di testa

Provocare, stupire, infastidire, sono tutte cose che divertono Damiano David. Per questo i suoi post social sono spesso sopra le righe, dalle pose sfrontate alle sigarette e non manca il dito medio rivolto all’obiettivo. Nudità a parte, se con gli outfit ama osare da sempre, ultimamente il frontman dei Maneskin si è concentrato sui capelli. Dopo aver sperimentato varie lunghezze e tagli (lunghi boccoli agli esordi, poi un caschetto corto e un mullet), da qualche mese si è rasato a zero e come ultimo colpo di testa si è tinto di biondo platino.

La fine della storia con Giorgia Soleri

Per quanto riguarda la vita privata, Damiano David è tornato single dopo la fine della lunga relazione con Giorgia Soleri. Un addio non indolore. Il cantante è stato paparazzato mentre baciava un’altra in discoteca prima che la rottura fosse ufficializzata. Lui e la sua ex hanno provato a chiarire le rispettive posizioni con il pubblico, e l’attivista ha parlato di un rapporto non monogamo ma senza riuscire a nascondere il fastidio per quelle immagini. Dopo 6 anni in coppia, Damiano vive la sua prima estate da single e pare abbia intenzione di divertirsi. La sua situazione sentimentale è cambiata, ma a non cambiare mai è la sua voglia di trasgredire.

