I look di luglio: cos’hanno indossato le star?

Rosa per Annalisa e Chiara Ferragni, verde acido per Ilary Blasi, rosso per JLo: gli outfit del mese delle vip

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo luglio?

Effetto Barbiecore

Il film più atteso dell’anno, Barbie, è arrivato al cinema e ha tinto il mondo di rosa. Le star di mezzo mondo hanno preso una virata total pink. Se la protagonista della pellicola, Margot Robbie, sfoggia questa tonalità da mesi, le vip si sono buttate sul trend Barbiecore in questo luglio, con i loro look confettosi. Alla premiere milanese della pellicola sembrava davvero di vivere a Barbie Land: Annalisa ha optato per un corset dress di Dolce&Gabbana. Chiara Ferragni, che ha preferito una proiezione privata insieme agli amici, ha indossato un abito di Taller Marmo (1.600 euro) bordato di piume di struzzo. Fucsia per Kourtney Kardashian, che sottolinea il pancione nell’outfit Jacquemus, e per Paola Turani, che evidenzia l’abbronzatura nel vestito Amazuin (290 euro).

Voglia di fantasia

L’estate fa venire voglia di tinte allegre e colorate. Shorts in denim a stampa paisley di Etro per Elisabetta Gregoraci. In vacanza a Capri Sofia Vergara si diverte tantissimo: l’abito con le maioliche è perfetto per una cena in compagnia e il ventaglio irriverente è l’accessorio perfetto. Long dress rosso fuoco per Jennifer Lopez, abbinato a una lussuosa Birkin di Hermès in coccodrillo: il look della star per fare shopping in un negozio di mobili è casual-chic. In vacanza alle Isole Cayman Gigi Hadid è wild con i capelli al naturale e un bikini fantasia di Tropic of C. Paillettes color melanzana per Mariasole Pollio, frizzante sul palco della terza puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Star con la camicia

La camicia è protagonista nei look delle vip di luglio 2023. In barca con il fidanzato, Giulia De Lellis sceglie la classica versione maschile in lino azzurro: la sua è firmata Uniqlo (49,90 euro). Modello lezioso in seta bianca con fiocco nero al collo per l’elegantissima Nicole Kidman. In vacanza in Brasile con il compagno, Ilary Blasi ha sedotto con una serie di outfit da capogiro, il completo Balenciaga verde acido dal volume over è invece morbido e comodo per una serata sulla spiaggia. Scopri nella gallery gli outfit del mese delle vip.

