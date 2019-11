Devon Windsor, matrimonio in costume per l’Angelo di Victoria’s Secret

Mentre in Italia si tirano fuori dall’armadio piumini e maglioni pesanti, ai Caraibi ci si crogiola al sole. E ci si sposa anche. Nel weekend la top model Devon Windsor ha detto sì a Johnny Dex Barbara nella splendida cornice di St. Barth. Attorniati da amici (soprattutto tante colleghe modelle) e parenti, la coppia ha deliziato gli ospiti con tre giorni di festeggiamenti in spiaggia.

Una location non casuale per il matrimonio, proprio a St. Barth infatti Johnny Dex Barbara ha fatto la proposta di nozze a Devon Windsor a giugno. Un evento in grande stile studiato ad arte, con tanto di aereo in volo sopra le loro teste che trascinava la scritta “Marry me?”.

Devon Windsor vanta un fisico da favola e non stupisce che abbia passato i giorni più speciali della sua vita rigorosamente in costume. Per le nozze, l’Angelo di Victoria’s Secret ha ovviamente scelto il bianco, colore nuziale per antonomasia. Dopo aver indossato i più svariati brand e modelli per anni la Windsor, forte della sua esperienza, ha lanciato recentemente la sua linea di swimwear, Devon Windsor Swim. Per i festeggiamenti nuziali non poteva che affidarsi ai capi del suo marchio, dall’intero con fiocco sul seno a quello interamente ricoperto di perle.

C’è un modello in particolare che Devon Windsor ha deciso di utilizzare, per annunciare al mondo di essere ormai una signora sposata. Si chiama Aurora, è senza spalline, presenta dei tagli strategici sui fianchi ed è stato personalizzato con la scritta “Mrs Barbara” sopra le natiche. In agosto Devon, in vacanza con la migliore amica Olivia Culpo, aveva sfoggiato lo stesso costume, solo che allora si era fatta stampare sul sedere il suo nome, Devon. Adesso ci tiene a far sapere che non è più sul mercato. Lei, non il costume.

Oltre ai tanti costumi rivelatori mostrati nel fine settimana, per la cerimonia in chiesa Devon Windsor ha anche indossato l’abito da sposa tradizionale. Il vestito in pizzo con maniche lunghe e scollo a V è stato disegnato da Zuhair Murad e vanta dei sensuali pannelli trasparenti. In costume o con il classico abito bianco: come preferite la sposina Devon?

