I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo novembre?

La tv italiana è piena di colore

Colori e fantasie dominano i look di novembre delle star in tv. Minidress rosso di Valentino con taglio sul ventre per Ambra a X Factor, tailleur fucsia di Gaelle Paris per Arisa a Le Iene e sensuale abito blu elettrico, dallo spacco vertiginoso, di Revolve, per Taylor Mega al GFVip. L’influencer l’ha abbinato a della altissime mules di Versace. Sonia Bruganelli punta sull’iconico multicolor Missoni mentre Dargen D’Amico è eccentrico in Moschino (e le scarpe hanno la stessa stampa del completo). Giorgia fa sognare un viaggio a Parigi, indossando il vestito dalla stampa vintage in bianco e nero di Dior con riprodotta la Ville Lumière.

Fantasia oltreoceano

Oltreoceano c’è già una star che pensa al Natale. Alla tradizionale parata newyorchese organizzata nel Giorno del Ringraziamento, Mariah Carey è una nuvola di tulle rosso nel voluminoso abito creato su misura per lei da Christian Siriano. Il look perfetto per non passare inosservati durante le feste. Kim Kardashian è giocosa nel vestito Balenciaga rosa Barbie, abbinato alla borsetta: sul red carpet di Baby2Baby i flash sono tutti per lei. Bianco e piume Miu Miu per Nicola Peltz, splendida e retrò insieme al marito Brooklyn Beckham.

Lo steetstyle delle star è nero

Tonalità accese, lustrini e stampe agli eventi ufficiali… ma nero nello streetstyle. Tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, le star scelgono il total black come look da passeggiata. Jeans Haikure e dolcevita con zip per Elodie, splendida senza trucco e con i capelli sciolti. In libera uscita con il compagno Asap Rocky, Rihanna è sexy nella gonna di pelle Rick Owens, abbinata a una maglia in velluto con guanto integrato di Melitta Baumeister. In quanto a provocazioni non scherza nemmeno Emily Ratajkowski che, nonostante le rigide temperature della Grande Mela, mostra gli addominali scolpiti. Sbircia nella gallery i look di novembre delle star.

