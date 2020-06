Diletta Leotta ci ricasca: dopo gli shorts, ora lavora in ciabatte

A marzo la conduttrice in smart working aveva optato per i calzoncini, adesso è la volta delle slides Gucci

Vi ricordate quando, a metà marzo, in pieno lockdown, Diletta Leotta aveva fatto il pieno di commenti per il suo insolito look da smart working? Occhiali “da lavoro”, giacca elegante e… un paio di shorts striminziti sotto. Tanto, ormai l’abbiamo capito, nelle videochiamate si vede solo il busto mentre nella parte bassa del corpo, vale tutto.

Da allora Diletta Leotta, come tutti noi, ha ripreso le sue attività consuete, seppur con modalità che prima ci erano sconosciute. E’ stata a passeggiare in montagna, ha mangiato al ristorante, ha preso il sole in costume sul lago, è tornata in radio e negli studi tv e, adesso che è ricominciata anche la Serie A, ha fatto persino una puntatina allo stadio, in veste di conduttrice.

Tra tanti impegni Diletta Leotta trova il tempo anche per il fidanzato, il pugile Daniele Scardina, con cui fa coppia fissa da oltre un anno. I due ormai vivono la loro storia alla luce del sole e hanno anche trascorso insieme la quarantena (con loro c’era anche un terzo incomodo). Deve essere proprio Daniele l’autore di due nuovi scatti pubblicati da Diletta su Instagram. Nelle foto, la bionda conduttrice rivela di non aver completamente abbandonato lo smart working, nonostante ora sia possibile tornare fisicamente nei luoghi di lavoro.

Capelli freschi di parrucchiere, shorts e top a quadretti di Zara che svelano le gambe e, ai piedi, un paio di slides in tessuto terry di Gucci (290 euro). Inutile dire che i follower non hanno perso tempo e si sono subito lasciati andare con i commenti. “La felicità di lavorare in ciabatte”, scrive lei, mentre sorride all’obiettivo. Posso tagliarti le unghie – Allora è lì il tuo punto G – Padrona amo i suoi piedi – La felicità delle pantofole – Misura delle scarpe 43? – Ma hai i piedi più brutti della Ferragni. Dopo la laurea di Francesca Ferragni in ciabatte adesso è la volta di Diletta Leotta, che non perde occasione per mollare i tacchi vertiginosi e far riposare i piedi.

