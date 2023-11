Tutti pazzi per Dua Lipa, Palermo è ai suoi piedi

Dua Lipa non smette di stupire. Oltre a essere tornata a prendersi la scena musicale con il nuovo singolo “Houdini”, già in vetta alle classifiche, ha anche fatto sussultare il cuore di molti italiani posando con la maglia del Palermo. Il motivo è presto detto: la popstar è stata scelta da Puma come testimonial per la rivisitazione delle sue iconiche sneakers.

Puma celebra le sneakers Palermo

Per celebrare le sneakers Palermo, Puma ha organizzato uno speciale dinner party di cui Dua Lipa è l’ospite d’onore. La classica scarpa low top ha fatto il suo debutto negli stadi di calcio degli anni ’80. Amatissima dai tifosi sugli spalti, ed è diventata ben presto parte del dna del brand. Ora torna nella versione 2023, con colori inediti, accesi e vibranti, ed è caratterizzata da un signature tag con lettering in oro sulla tomaia, una costruzione retro T-toe, la classica suola gum e il cat logo sul tallone.

Lo shooting in una villa di Palermo

Una villa di Palermo, con i suoi interni lussuosi, la cucina con le pentole sui fornelli e una lunga tavolata imbandita, offre lo sfondo perfetto per lo shooting con Dua Lipa. Uno scenario tipicamente italiano in cui la cantante posa sfrontata davanti all’obiettivo del fotografo Francesco Nazadro, che la ritrae vicino alla credenza o appollaiata sulla tavola apparecchiata con il “servizio buono”. Il look sportivo e dai colori vivaci, con le sneakers dai colori abbinati a quelli delle maglie delle squadre di calcio, è in netto contrasto con la location classica e casaliga.

Dua Lipa fa impazzire i tifosi

Le foto di Dua Lipa per Puma hanno fatto impazzire i tifosi del Palermo, che non hanno potuto fare a meno di notare la maglia della squadra di calcio indossata dalla cantante. Bellissimo vederti in rosanero, ti aspettiamo allo stadio! ha scritto sui social Matteo Brunori, capitano del team. A lui si sono accodati tanti supporter, che si sono fatti trasportare dall’onda dell’entusiasmo tra chi ha espresso il desiderio di vedere la pop star scendere in capo con i giocatori e chi l’ha invitata per un’abbuffata di cannoli e arancine.

Dua Lipa torna con il nuovo singolo “Houdini”

Quello con il mondo fashion per Dua Lipa è un incontro sempre appassionante. Ben prima di prestare il volto alla campagna di Puma aveva calcato la passerella nella sfilata di Versace. Il suo grande amore però è sempre la musica ed è questa che le regala le soddisfazioni più grandi. La cantante inglese di origine kosovare ha da poco lanciato il suo ultimo singolo “Houdini”. Il brano, attesissimo, introduce l’inizio di un nuovo capitolo dopo il suo album di gradissimo successo del 2020, “Future Nostalgia”. Dalla musica alla moda il passo è breve… soprattutto se si hanno le scarpe giuste ai piedi.

