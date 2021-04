E’ nata Vera, l’annuncio social di Martina Panagia

Il 16 aprile è nata Vera, la figlia di Martina Panagia. E’ stata la stessa conduttrice di X-Style a darne l’annuncio, su Instagram. La sua assenza sui social era sospetta e in molti avevano pensato che il parto fosse imminente.

Il post di Martina Panagia

Martina Panagia ha condiviso un dolcissimo post in cui stringe la manina di Vera. “Siamo felicissimi e scoppiamo di amore. Stiamo bene, ma abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di qualche giorno in più per riprenderci. Torniamo presto” ha scritto la neomamma, dall’ospedale.

Poi nelle storie, qualche chiarimento in più, ai follower. Martina non ha nascosto la stanchezza e la difficoltà del parto. Sono ancora ricoverate per accertamenti, ma stanno entrambe bene. Vera è arrivata in anticipo: “Aveva fretta!”, ha scherzato Martina, aggiungendo prontamente al testo gli hashtag #newborn #newlife.

Il boom sui social

La gravidanza è stata una chiave social molto importante per Martina Panagia. L’annuncio su Instagram, le ultime puntate di X-Style, prima di entrare in maternità, il corpo che cambia, dubbi e quesiti che tutte le donne incinte si fanno. Sul suo profilo social, fino al parto, la conduttrice ha iniziato ad approfondire e condividere tematiche relative al suo stato.

Se inizialmente erano soltanto gli outfit premaman, pian piano la Panagia ha postato anche dei video su argomenti vari: dalla borsa per il parto, ai libri consigliati in gravidanza fino ad allattamento e svezzamento. Con il coinvolgimento di pediatri, ostetriche e puericultrici, ha dato un taglio informativo al proprio profilo Instagram, guadagnando consensi.

Con la piccola Vera da accudire non sarà facile proseguire su questa linea. Ma siamo certi che i follower apprezzeranno ancora di più i contenuti di Martina Panagia, resi “veri” dalle esperienze fatte con la sua bambina. Tanti auguri!

