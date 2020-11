MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Da copiare Per tutte le tasche 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Quattro passi per Milano, armata di uno splendido sorriso e di alcuni outfit all’insegna della vitalità. Emma Marrone ha postato alcune foto del servizio fotografico che la vede testimonial della collezione invernale Max&Co.: inutile dire che il cappotto rosso o il look total pink sono piaciuti tantissimo ai follower.

La cantante pugliese, riservata ed amatissima dal pubblico, ha sempre puntato sulla positività. La sua naturale attitudine a sorridere, anche nei momenti più difficili e il suo approccio alla vita, sempre diretto e pieno di energia, la rendono perfetta per questo progetto. “Così come l’invito costante, rivolto a tutte le giovani donne come lei, ad essere libere, ad amare se stesse e ad esprimersi senza limiti” precisa il brand.

Una Emma Marrone a tutto colore abbina la borsa rossa al tailleur quadrettato, poi saltella gioiosa con l’abito verde militare e sorride avvolta da splendidi cappotti.

Comunque non solo moda per Emma Marrone. La musica resta il fulcro centrale della sua vita e la televisione il suo mezzo preferito. L’artista in questo periodo è giudice a XFactor: il ruolo opposto, per una come lei che è partita da Amici, nel 2010. Con grande sensibilità (e look studiatissimi) la Marrone è una capitana perfetta per la squadra Under Uomini.

Nella nostra gallery trovi tutti i suoi outfit!

