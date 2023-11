Federica Nargi, mille volti e uno stile unico

Federica Nargi è una showgirl bellissima, una mamma adorabile con le sue bimbe Sofia e Beatrice, una compagna fantastica per Alessandro Matri, un’icona di stile ammiratissima sui social. A lei, e alle donne multitasking come lei che si muovono con successo tra mille aspetti della vita quotidiana (dal lavoro, alla famiglia, alle uscite con gli amici) è dedicata la nuova collezione di Rinascimento, che non poteva trovare una testimonial migliore della ex velina.

La selezione di Federica Nargi per Rinascimento

Quello di Federica Nargi è il volto scelto da Rinascimento per i suoi look celebrities di questa prima parte di autunno. Con il suo stile urban-chic la ex velina ha interpretato gli outfit con femminilità moderna ed eleganza innata. La sua selezione è ispirata alle donne al passo con i tempi, sempre attive, che si sentono libere di esprimersi e raccontare di sé attraverso quello che indossano, ed è composta da cappotti statement, uno smoking in velluto, un outfit total denim e completi checked di ispirazione preppy-chic.

Federica Nargi, donna in carriera

Federica Nargi, 33 anni, ha una lunga carriera di successi. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia nel 2007. L’anno successivo è diventata velina di Striscia la Notizia, e per quattro anni ha ballato sul bancone del tg satirico insieme a Costanza Caracciolo per poi approdare ad altri programmi tv. Come testimonial di brand di moda è richiestissima, dalle collaborazioni di vecchia data con Intimami a Goldenpoint, fino a quella con Rinascimento annunciata da poco. Dalla tv agli shooting, non ha tempo per la noia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

La vita privata di Federica Nargi

Sul lavoro Federica Nargi colleziona successi, ma è la vita privata a regalarle le gioie più grandi. Fa coppia con Alessandro Matri da 14 anni e hanno due bellissime bimbe: Sofia e Beatrice. E’ stato l’ex calciatore a fare il primo passo, come hanno raccontato di recente, e lei si è fatta desiderare. Oggi insieme sono felicissimi anche se specificano: “La famiglia del Mulino Bianco non esiste”. Spesso tra loro si è parlato di nozze imminenti ma il discorso è sempre caduto. “Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire ‘per sempre'” ha detto lei. Mamma, showgirl, modella… presto anche sposa?

Guarda nella gallery la selezione di Federica Nargi per Rinascimento.

Related Posts