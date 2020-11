Non solo sposa, ecco i look delle damigelle alle nozze vip

Da Chiara Ferragni a Elettra Lamborghini e non solo: ecco i look che le spose vip hanno scelto per le loro amiche

La sposa è la protagonista assoluta di ogni matrimonio che si rispetti. A volte però è proprio lei a scegliere di rinunciare a qualche sguardo ammirato pur di avere accanto le amiche più care. Le damigelle hanno un ruolo fondamentale: la seguono e la assistono durante tutti i preparativi, e sono al suo fianco nel gran giorno. Un aspetto importante è quello dei loro look. Di solito indossano abiti in linea con il tema dell’evento, spesso abbinati tra loro se non addirittura identici, in modo da contribuire a creare un’atmosfera speciale. Si tratta di un’usanza molto popolare in America e che piano piano sta prendendo piede anche in Italia, merito anche delle nozze vip.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, una sposa con tre abiti: tutti i dettagli dei look nuziali<<<

Un modello unico, tante damigelle

Per le sue nozze con Afrojack (nel 2020), Elettra Lamborghini di damigelle ne ha volute tre: le sorelle Flaminia e Lucrezia e l’amica Simona. Per tutte loro ha scelto lo stesso vestito Romeo Gigli: celeste, con scollatura profonda e gonna che scivola sulle forme. Anche Eleonora Brunacci aveva optato per un’unica mise per ogni sua amica, il giorno in cui ha sposato Mariano Di Vaio (2015). In quel caso la scelta era caduta su abiti Feleppa di un delicato color champagne, con décolleté enfatizzato e ampio spacco.

LEGGI ANCHE >>> Fairy, Dreamy e Diamond: 3 abiti da sposa per Paola Turani<<<

Ognuna con il suo vestito

Paola Turani, nel giorno delle nozze con Riccardo Scarpellini (2019), ha pensato a un vestito diverso per ognuna delle sue quattro damigelle. Realizzati da Atelier Emé, erano tutti color malva, leggeri e fruscianti ma ciascuno era personalizzato con dettagli unici. Per Chiara Ferragni la via giusta sta nel mezzo. Quando ha sposato Fedez (2018), di abiti per le damigelle ne ha scelti due. Tutti rosa con gonna plissée e tutti Alberta Ferretti. Sua sorella Valentina Ferragni capitanava il team di quelle con bustier e bretelline, Francesca Ferragni e le altre avevano un profondo scollo a V.

LEGGI ANCHE >>> I tre vestiti Dior di Chiara Ferragni<<<

Il rosa è il colore più gettonato

Per il colore dell’abito delle damigelle di solito si segue il tema del party, quindi nulla vieta di dare libero sfogo alla fantasia. E’ sempre meglio evitare il bianco, riservato alla sposa, anche ci sono strappi illustri alla regola. Per le nozze del principe William e Kate Middleton (2011), ad esempio, Pippa Middleton aveva un abito candido: la foto della fila di bottoncini sulla schiena (e soprattutto del suo lato B) ha fatto il giro del web. Ad andare per la maggiore però è il rosa, simbolo di femminilità per eccellenza. Alle nozze di Luigi Berlusconi (2020), le amiche di Federica Fumagalli erano vestite di un abito cipria Alessandra Rich, con maniche a sbuffo che richiamavano quelle della sposa. Alessia Macari ha voluto vestire le sue amiche di una tonalità confetto quando ha detto sì a Oliver Kragl (2019). Per loro un modello super seducente con parte alta in pizzo e gonna svolazzante. Total pink anche per le damigelle di Francesca Cormanni nel giorno delle nozze con il calciatore dell’Inter Matteo Darmian (2017).

LEGGI ANCHE >>> 4 matrimoni e… un’unione civile<<<

Se cerchi spunti per gli abiti delle tue damigelle, guarda nella gallery quelle delle nozze vip…

Related Posts