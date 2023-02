Grammy in 10 look (+1): ecco i vestiti pazzeschi di Beyoncé, Jennifer Lopez, Lizzo e…

Chi si aspettava look da far girare la testa non è rimasto deluso: quest’anno sul red carpet dei Grammy le star hanno dato spettacolo in fatto di abbigliamento. Abiti architettonici, fiori 3D, paillettes e cristalli. Com’è consuetudine in queste occasioni, il lato sexy non è mancato. Ecco i 10 look più d’impatto sul tappeto rosso… e una menzione d’onore.

Le regine della serata

La protagonista indiscussa della serata è stata senza dubbio Beyoncé. La cantante ha vinto il suo 32esimo Grammy, diventando la più premiata di sempre. Una notte così richiedeva un outfit consono. Queen B era una diva con un modello Gucci in argento metallizzato con spacco vertiginoso e gonna a balze. Bustino nude a contrasto e lunghi guanti neri completavano il look.

Sul red carpet c’era però anche Adele. La star britannica non è rimasta a bocca asciutta, vincendo come “Miglior performance pop solista”. Lei era un tripudio di opulenza con una creazione di velluto bordeaux stretto in vita con rouches sulle spalle di Louis Vuitton.

Come non fare accenno a Lizzo? Trionfante nella categoria “Registrazione dell’anno”, la rapper ha optato per una mise strabiliante firmata Dolce&Gabbana. Una voluminosa cappa in mikado arancione interamente ricamata da fiori lasciava visibile solo il volto, sotto un vestito a bustino le strizzava le forme.

Le luccicanti

Con un abito tutto swarovski di Area, Lourdes Leon Ciccone ci ha riportato ai tempi in cui mamma Madonna sconvolgeva il mondo con i reggiseni a punta di Jean Paul Gaultier.

“Shine bright like a diamond”, scrive Paris Hilton su Instagram, pubblicando gli scatti del suo look per i Grammy. Il vestito metallizzato di Celine le sta una meraviglia e lei, che ha di recente annunciato di essere diventata mamma, era raggiante.

Completo spezzato di Roberto Cavalli con crop top e lunga gonna avvitata per Taylor Swift. A brillare più di tutto nel look della popstar sono però i maestosi orecchini di diamanti e zaffiri di Lorraine Schwartz. Il costo? 3 milioni di dollari.

Gara di sensualità

Il lato sexy non manca mai sul tappeto rosso, a maggior ragione in occasione di uno degli eventi più attesi dell’anno. Con un abito rosa fluo di Moschino Bebe Rexha è una Barbie in carne ed ossa. Il vestito a sirena, arricciato ad altezza dell’inguine, vanta un malizioso oblò sul seno.

Punta tutto sul décolleté anche Camila Cabello, in PatBo. La cantante è giocosa con un reggiseno bianco di perle che lascia poco all’immaginazione. I capezzoli sono celati da due fiori in tonalità.

Mostra invece le gambe Jennifer Lopez, magnifica con un vestito blu dai dettagli argento firmato Roberto Cavalli. Alla serata era con il marito Ben Affleck ma sul red carpet ha preferito posare in solitaria.

E poi c’è Carbi B, magnetica con un modello architetturale di Gaurav Gupta.

Arlecchino

“A carnevale ogni scherzo vale”, recita un famoso proverbio italiano e, proprio nel mese di questa festa burlona, Harry Styles ha optato per un outfit a tema. Lui, che ha vinto il premio più prestigioso, quello per l’album dell’anno, ha puntato sull’ironia con una tuta a rombi colorati ricoperta di cristalli di Egonlab. Come un moderno Arlecchino ha divertito sul red carpet, ridendo e mostrando i pettorali e i tanti tatuaggi sparsi sul corpo. Guarda nella gallery i look più strepitosi dei Grammy 2023.

Related Posts