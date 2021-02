Sono tante le star che in questo periodo hanno optato per un nuovo look, corredato di frangia

Frangetta sì o frangetta no? Tantissime donne ogni giorno si fanno questa domanda guardandosi allo specchio. Starà bene sul mio viso? Valorizzerà il mio sguardo? Mi darà fastidio? E se poi me ne pento?

A quanto pare, in questo momento, tante signore dello spettacolo hanno messo da parte i dubbi per regalarsi il fatidico taglio sulla fronte.

Il caschetto, più o meno lungo, con frangetta lo si vede un po’ ovunque. La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha valorizzato lo sguardo grazie al cambio look. Arisa sceglie la frangetta e aggiunge una ciocca bianca. Rocio Munoz Morales ha dato un taglio deciso alla sua frangia, ormai fuori forma, accorciando tutto.

Se Benedetta Parodi di tanto in tanto si ritocca la frangetta, il taglio più discusso è stato quello di Miriam Leone. L’attrice siciliana ha fatto tutto per lavoro, dovendo interpretare il ruolo di Clara, ma alcuni fan non l’hanno presa bene. Frangia sfilata anche per Cecilia Rodriguez, per dare movimento alla chioma molto lunga, realizzata dal parrucchiere di famiglia, Cotril.

Se ci fosse ancora qualche indecisa, sapete chi non ha saputo rinunciare alla frangia d’ordinanza, pur avendo ricevuto molte critiche? Monica Bellucci. La star ha postato una sua immagine con un innovativo caschetto lungo con frangia sfilata: è una parrucca o una svolta nel suo look? Guarda nella gallery i “prima e dopo” delle star!

