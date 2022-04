Angelica ma super sexy: Gigi Hadid tutta pizzi al suo party di compleanno

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Da copiare 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Grazie per essere la migliore sorella, mamma, figlia, essere umano. Mi insegni qualcosa di nuovo ogni giorno”. Bella Hadid scrive parole dolcissime, per augurare buon compleanno alla sua big sister Gigi Hadid. La top model ha spento 27 candeline il 23 aprile e ha festeggiato in grande stile, attorniata dalla famiglia e da tanti amici. Il suo look da protagonista del party ovviamente non è passato inosservato.

I look della festa

Sono tante le celeb che hanno accettato l’invito di Gigi Hadid per una soirée all’insegna del divertimento allo Zero Bond, esclusivo locale di Manhattan. Non è trapelata nessuna foto dell’evento privatissimo ma i paparazzi hanno scattato come furie all’esterno del club. Da Blake Lively a Emily Ratajkowski, le vip presenti erano una visione tra abiti colorati e accessori firmati. La più bella del ballo era ovviamente la festeggiata Gigi, con un outfit angelico ma sensuale. La modella ha optato per un completo in pizzo, bianco e trasparente, di Dion Lee. Per lei pantaloni aderenti, corsetto stretto che mostrava la pancia e giacca lunga fino ai piedi, il tutto accessorio da maxi collane e tanti anelli.

La vita da mamma

La mise era sì accattivante ma, più di tutto, è stato il sorriso di Gigi Hadid a spiccare. La musa di Donatella Versace (GUARDALE insieme nell’ultima campagna pubblicitaria della Medusa) sta vivendo un periodo sereno. Dopo la brusca separazione da Zayn Malik, Gigi si occupa con dedizione della figlia Khai. Le due trascorrono molto tempo nel ranch in Pennsylvania della famiglia, tra natura e animali. Ed è proprio ai suoi cari che la Hadid si è appoggiata nei momenti bui vissuti l’anno scorso (rileggi QUI i dettagli). Adesso tutti, da mamma Yolanda a papà Mohammed fino ai fratelli Bella e Anwar, si sono riuniti a New York per festeggiarla degnamente.

Gigi è sempre più sexy

Vita privata a parte, Gigi Hadid sta andando alla grande anche nel lavoro. Incoronata come la top al momento più pagata al mondo, l’americana firma un contratto dopo l’altro. In questi giorni è stato pubblicato il suo ultimo progetto, una capsule di costumi realizzata insieme al brand di swimwear Frankies. Gigi è ovviamente anche la protagonista degli scatti di lancio, dove mostra la sua anima sexy. Con un’aria da Lolita la Hadid posa maliziosa, strizzata nei bikini con le rouches e nei capi floreali che svelano le natiche. Sbirciala nella gallery.

