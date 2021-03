Dalle farfalle della Bertè alla “michettina” di Ibra: i capelli a Sanremo 2021

Vi ricordate quando a Sanremo si giudicavano solo le canzoni? Ah no, non è mai successo! E’ dal 1955, anno in cui la kermesse musicale ha debuttato sul piccolo schermo, che oltre ai brani si commentano anche i look dei protagonisti. A Sanremo accorre anche un esercito di truccatori e parrucchieri, pronti a realizzare make-up e acconciature che segneranno i trend italiani per i mesi a venire.

Nel blu dipinto di blu

Quest’anno, nella prima edizione pandemica del Festival, nei camerini dell’Ariston non c’era il solito via-vai: ci si preparava in albergo e si arrivava in teatro già agghindati di tutto punto. Questo però non ha impedito agli esperti di creare beauty look degni di nota, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Non è mancato il colore sulla testa delle star sul palco. Lorendana Bertè ha portato in scena una fata turchina rock, con capelli blu elettrico e tante farfalle di Kansai Yamamoto, fatte arrivare da Tokyo dall’amico Cristiano Malgioglio. Stesso colore per l’eclettica Casadilego e per Achille Lauro nel primo quadro.

Tra chignon e tubi di metallo

Lo chignon è stato uno dei protagonisti di questo Sanremo 2021. Il co-conduttore Zlatan Ibrahimovic si è sempre presentato con i capelli scuri tiratissimi in una michettina sulla nuca ma anche le donne hanno optato per questa intramontabile pettinatura. L’abbiamo vista, tra le altre, su Vittoria Ceretti, Malika Ayane e Elodie. E’ audace e rivoluzionario il mullet platino di Francesca Mesiano dei Coma_Cose. Se nel corso della serata inaugurale Arisa ha cantato con un eccentrico tubo metallico che racchiudeva la coda, per la finale l’artista ha abbinato l’abito nude look di Maison Margiela alle ciocche chiare.

Riccioloni e rockettari

Da Francesco Renga a Ermal Meta fino a Ghemon e Davide Shorty non sono mancati gli uomini con i ricci, che hanno fatto della chioma indomabile un punto di forza. Come non citare i vincitori di Sanremo 71? I capelli lunghi e spettinati dei quattro componenti dei Maneskin ricordano quelli delle grandi icone del rock. Scopri nella gallery tutti gli hair look di Sanremo.

