I ciclisti tornano di moda e rubano il cuore alle le vip

Ai corsi e ricorsi della moda ci siamo ormai abituati. Negli ultimi anni abbiamo tirato fuori dal dimenticatoio i costumi interi, tornati alla ribalta qualche estate fa dopo un lunghissimo periodo di oblio. Poi i pantaloni a vita alta, nascosti a lungo nell’angolino più remoto del guardaroba. Persino il cappello da pescatore e le ciabatte fashion sono diventati must have della scorsa stagione. Allora non stupisce se anche per i ciclisti, archiviati insieme agli anni Novanta, sia tornato un nuovo momento di gloria. Le vip ne sono pazze, e hanno reso i pantaloncini attillati protagonisti del loro outfit.

Da New York a Milano, tutte con i ciclisti

La passione per i ciclisti colpisce un po’ ovunque: in Italia come all’estero. Diletta Leotta sfoggia i suoi pantaloncini attillati Puma in giro per Milano, abbinandoli a una giacca oversize in jeans rosa acceso. Al di là dell’Atlantico risponde Gigi Hadid che porta a passeggio la sua piccola Khai sfoggiando ciclisti verdi e pantofole pelose. Sempre a New York, anche Kristen Stewart mostra la silhouette perfetta con shorts aderenti e sneakers.

Blazer e accessori firmati per renderli chic

Quella dei ciclisti è una moda trasversale. Sportivi per antonomasia, basta un blazer e qualche accessorio firmato per renderli chic. Laura Chiatti li abbina a un blazer verde e maxi bag e occhialoni Dior per il giro di shopping romano. Melissa Satta li porta con stivali over the knees di pelle lilla e bomber. Quelli di Giulia De Lellis sottolineano ogni forma: color carne, li porta con camicia e giacca elegante, ballerine e bag Hermès.

Il debutto a eventi ufficiali

I ciclisti hanno fatto il loro debutto anche durante eventi ufficiali. Ad osare è stata Marion Cotillard al Festival di Cannes, in completo Chanel composto da pantaloncini attillati e camicia smanicata con fiocco ed effetto optical. Una scelta coraggiosa che non lascia indifferenti. Prima di giudicare, cercala nella gallery…

