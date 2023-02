Sanremo, il festival del déjà-vu tra look vintage e scopiazzamenti

A Sanremo sarà pure protagonista la musica, ma la moda ha un ruolo quantomeno da comprimaria. Si parla tanto di testi e melodie quanto di outfit, e in uno e nell’altro caso il dibattito si accende. Ma se per le canzoni la regola ferrea vuole che siano totalmente inedite, nel campo dell’abbigliamento il déjà-vu non è vietato. E infatti sul palco dell’Ariston si sono visti alternarsi capi vintage, citazioni e anche scopiazzature più o meno accidentali.

Déjà-vu all’Ariston

L’abito di Chiara Ferragni, con la riproduzione del suo corpo nudo sfoggiato da durante la prima serata del Festival di Sanremo, ha lasciato tutti a bocca aperta. Non è la prima volta però che un’idea simile viene portata sul palco dell’Ariston. Ci aveva già pensato Madame nel 2021, con un vestito sempre della maison Dior, il cui corpetto rappresentava il ventre di una madre: “Sono incinta della mia voce”, era il motivo. Certo nel caso di Chiara l’effetto è stato più stupefacente, grazie anche al modello più attillato, al colore nude e ai dettagli riprodotti minuziosamente.

Le gemelle

A molti telespettatori del Festival di Sanremo durante la serata delle cover non sarà sfuggita una strana coincidenza. L’abito Rick Owens indossato da Arisa per cantare in coppia con Gianluca Grignani era stato già visto appena un paio di esibizioni prima addosso a Laura Marzadori, primo violino della Scala che ha accompagnato l’esibizione di Lazza in duetto con Emma. Probabilmente chiunque altro sarebbe sprofondato nell’imbarazzo, invece loro l’hanno presa con ironia e su Instagram hanno posato per uno scatto da gemelline.

Vintage e citazioni

Sul palco dell’Ariston c’è chi ha scelto di omaggiare il passato, come Marco Mengoni. Il vincitore del Festival di Sanremo era sexy come non mai con i look vintage Versace: il completo di pelle e borchie era ispirato a un look della collezione del 1993. Tuffo nel passato anche per Paola&Chiara, con la tshirt bianca con il rispettivo nome stampato in rosa, chiaro omaggio a quella sfoggiata anni addietro da Madonna (ma sulla sua c’era scritto Brintey Spears).

C’è poi California dei Coma_Cose, con lo stesso abito Vivienne Westwood indossato nel 2018 da Miley Cyrus per le nozze con Liam Hemsworth. Anche lei sta per dire sì a Fausto Lama…

Coordinati sul palco

Per rimarcare le loro affinità da un lato, e abbattere le barriere di genere dall’altro, Ariete e Sangiovanni si sono esibiti durante la serata cover del Festival di Sanremo con lo stesso look Marni. Pantaloni crop, camicia bianca e blazer nero oversize per entrambi, e come accessorio due cravatte: una fucsia e una nera. Anche Rosa Chemical e Rose Villian hanno voluto sottolineare la loro sinergia, optando entrambi per le stesse ciglia extralong.

Tra déja-vu casuali e quelli studiati a tavolino, a Sanremo c’è anche Chiara Francini che si è messa in competizione addirittura con… Bella Hadid: cercala nella gallery…

SANREMO 2023

I look degli artisti in gara

Dettagli strani sul palco dell’Ariston

Il podio dell’eleganza

Chiara Ferragni: gli abiti “parlano”

Francesca Fagnani: che eleganza!

Paola Egonu senza tacchi

Chiara Francini “total cuore”

I look-manifesto della Ferragni

Dettagli sexy e incidenti bollenti a Sanremo