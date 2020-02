Jennifer Lopez nell’abito rivelatore è… meglio del sesso

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore Non per tutte 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

A inizio febbraio Jennifer Lopez è stata la protagonista dell’halftime show al Super Bowl, sul cui palco si è esibita insieme alla figlia 12enne Emme. La star sta anche organizzando il matrimonio da favola con l’ex campione di baseball Alex Rodriguez, che l’ha chiesta in moglie l’anno scorso con un diamante da 4.5 milioni di dollari. Non mancano le collaborazioni che portano il suo nome (dalle scarpe ai profumi), la partecipazione agli eventi più esclusivi, i set dei film e ovviamente gli impegni da mamma.

Jlo con il jungle dress di Versace

Insomma Jennifer Lopez non ha tempo da perdere, ogni minuto è buono per lavorare e guadagnare. Appassionata di palestra, corpo tonico e scolpito, forte presenza scenica: a cinquant’anni Jlo non ha niente da invidiare alle ragazzine. Del resto in passerella alla sfilata Versace dello scorso settembre durante la Milano Fashion Week, con addosso una rivisitazione del jungle dress del brand che l’ha resa vent’anni fa un icona di stile, la Lopez ha fatto sfigurare anche le top model più accreditate.

Sexy in Fausto Puglisi

In occasione di uno shooting fotografico di qualche anno fa – riesce a infilare anche quelli nella sua routine – Jennifer Lopez non aveva però scelto la maison di Donatella Versace bensì un altro marchio italiano, Fausto Puglisi. Seduta a gambe aperte, Jlo mostrava le curve in un abito nero con abbellimenti centrali dagli spacchi vertiginosi, alti fino al bacino. Tacchi vertiginosi, lunghi capelli mossi, sguardo sensuale: le chiavi di seduzione sono tutte qui. Un abito, quello di Puglisi, divenuto iconico e usato dalla Lopez anche nel luglio del 2017 sul palco di un evento a New York.

L’acronimo misterioso

Lo stylist Rob Zangardi, che ha rispolverato in questi giorni la foto a gambe aperte sul suo Instagram, ci fa dunque sapere che il servizio non è recente, visto che usa l’espressione TB (throwback). Subito dopo però aggiunge BTS, che solitamente nel gergo social sta ad indicare un backstage ma che è spessissimo utilizzato anche come hashtag per better than sex. Guardando lo scatto di Jennifer Lopez, quale dei due acronimi intenderà Rob?

