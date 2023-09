Kylie Jenner super sexy guarda Kendall sfilare: “Quella è mia sorella!”

Da qualche anno non esistono fashion week senza… le Kardashian/Jenner. Se per lungo tempo la protagonista assoluta delle varie settimane della moda è stata Kim Kardashian, adesso il testimone sembra essere passato a Kylie Jenner. L’imprenditrice è stata prima a Milano e, adesso, è a Parigi.

In prima fila per Kendall

Grande amica di Daniel Roseberry, il designer di Schiaparelli, Kylie Jenner non poteva mancare allo show parigino. L’evento, andato in scena giovedì sera in uno storico palazzo della Ville Lumière, è sempre uno dei più attesi della PFW. L’influencer, che ha ammirato con stupore la collezione primavera-estate 2024, era lì anche in veste di sorella orgogliosa. Seduta in prima fila, ha osservato Kendall Jenner muoversi sinuosa in passerella: è proprio la top ad aver chiuso la sfilata, con un look ammaliante. Kendall ha indossato un intricato tubino rosso senza spalline in tessuto stretch, interamente ricoperto di perline in tonalità a forma di unghia. “That’s my sister!” (questa è mia sorella!), ha scritto Kylie con orgoglio su Instagram.

La serratura sul seno

Kylie Jenner era sì alla sfilata Schiaparelli a fare il tifo per Kendall Jenner ma anche per farsi guardare. Dopo aver incantato alla sfilata di Prada a Milano, dove ha sfoggiato una minigonna di cristalli, l’influencer ha proposto un altro outfit luccicante e super sexy. Allo show Kylie ha incarnato lo stile “vecchia Hollywood”, presentandosi con un lungo abito a sirena color champagne. Il modello, con un ampio scollo all’americana, fascia le forme della Jenner. Realizzato su misura, è ricamato con preziose paillettes, e ricorda vagamente l’indimenticabile vestito di Marilyn Monroe sfoggiato dalla sorella Kim Kardashian al Met Gala 2022. Il dettaglio più malizioso è dato da un’apertura nel tessuto a forma di buco della serratura, posto sotto il seno.

L’amore con Timothée

Kylie Jenner sta vivendo un momento felice. Il lavoro prosegue a gonfie vele, così come l’amore. L’imprenditrice 26enne fa coppia fissa da un po’ di mesi con Timothée Chalamet. Dopo la fine della relazione a singhiozzo con Travis Scott, da cui ha avuto due bambini, si dice che la Jenner si sia innamorata follemente dell’attore 27enne. I due avrebbero iniziato a frequentarsi ad aprile e, nonostante qualche foto rubata dai paparazzi, la prima uscita pubblica è avvenuta solo il 10 settembre, quando hanno partecipato insieme alla finale maschile degli US Open. Allo stadio newyorchese Kylie e Timothée si sono scambiati baci e tenerezze. Adesso lui l’ha raggiunta a Parigi: sicuramente Chalamet ha la chiave per aprire la serratura sul cuore di Kylie.

