Kate Middleton, principessa in bianco ai Bafta… e toccatina a William!

I Bafta Awards, gli Oscar britannici, richiamo ogni anno a Londra una schiera di attori e attrici holliwoodiani, speranzosi di ricevere la tanto bramata statuetta. Tra una miriade di star internazionali, nessuno era però atteso come Kate Middleton e il principe William. I royal, che mancavano all’evento da tre edizioni, hanno fatto il pieno di consensi per i loro look da gran sera e per… la toccatina di Kate al marito.

La scelta sostenibile

Kate Middleton non poteva che presentarsi sul red carpet con un look da favola. La principessa del Galles era strepitosa con un abito in chiffon bianco di Alexander McQueen. Il modello dalla gonna plissettata era già stato indossato da Kate ai Bafta 2019, in questa occasione però sono state apportare delle piccole modifiche sulla spalla: i fiori in tessuto sono infatti stati sostituiti da un fiocco. Una scelta, quella della Middleton, che conferma la sua indole green, votata all’ecosostenibilità. Sono bastati pochi accessori per cambiare completamente il look rispetto all’evento precedente. I lunghissimi guanti da opera in velluto nero di Cornelina James conferiscono alla reale un tocco di sensualità. Le pump in oro di Aquazzura sono da vera diva.

L’accessorio low cost

Con il suo ruolo di senior royal, Kate Middleton ha accesso praticamente illimitato ai gioielli della Corona. Sebbene ami sfoggiare tiare e preziosi appartenuti alle reali che l’hanno preceduta, la principessa del Galles non ha intenzione di rinunciare alle scelte low cost. Per la cerimonia di premiazione, la Middleton ha deciso di indossare degli orecchini di Zara, tanto vistosi quanto accessibili. I pendenti a cascata con maxi fiori metallici, sono in vendita sul sito del colosso di moda a 15,95 euro. Ovviamente sono andati sold out in poche ore.

William, che damerino!

Al look di Kate Middleton è stato dedicato ampio spazio ma anche il principe William ha fatto una bellissima figura. Il futuro re era elegantissimo in un completo nero, composto da pantaloni dal taglio impeccabile e da un blazer doppiopetto in velluto di Tom Ford. Se la moglie ha preferito riutilizzare il suo vestito, la giacca di William era nuova di zecca e si trova in vendita a un prezzo esorbitante, 5.185 euro. Sorridente e dal portamento deciso, il primogenito di re Carlo ha fatto breccia nel cuore dei sudditi.

La mano birichina

Le immagini di Kate e William ai Bafta Awards hanno però fatto il giro del mondo anche per un momento un po’ piccante. Al loro arrivo sul tappeto rosso infatti i due si sono scambiati qualche parola, poi Kate Middleton ha maliziosamente passato la mano sul lato B del marito. Lui non ha perso occasione per accarezzarle una spalla e i due si sono anche presi brevemente per mano. Non è usuale vedere scambi affettuosi così spontanei tra il principe e la principessa del Galles. Molto ligi al rigido protocollo di Corte, stanno sempre ben attenti a tenere le distanze… ma non questa volta. Sbircia nella gallery la loro disinvoltura.

