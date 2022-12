Dalla camicetta estiva al maglione, Kate Middleton si riveste per le feste

Solo pochi giorni fa Kate Middleton aveva incantato gli americani (e il mondo intero) con gli outfit sfoggiati in occasione del royal tour a Boston. Una volta tornata nel Regno Unito la principessa del Galles ha iniziato a prepararsi per gli eventi natalizi e il suo guardaroba è stato adattato di conseguenza… ma non in tutte le occasioni.

Gli auguri estivi

Se per questo periodo Kate Middleton ha pensato a un abbigliamento festivo, giocato principalmente sui toni del rosso e dei tipici ricami natalizi, per il biglietto di auguri social è andata controcorrente. “Condividiamo con voi una nuova foto di famiglia per la cartolina di Natale di quest’anno”, hanno scritto il principe e la principessa del Galles su Instagram, pubblicando una foto che ci riporta alle lunghe giornate estive. William e Kate, mano nella mano con i tre figli George, Charlotte e Louis, sorridono al fotografo Matt Porteous mentre camminano su un sentiero sterrato nella natura. Siamo nella campagna del Norfolk, luogo di pace dove spesso i Wales si rifugiano per ricaricare le pile. Ad Amner Hall, la loro residenza, hanno trascorso anche il lockdown del 2020.

Uniti in blu

Nell’immagine scelta per augure delle feste serene William e Kate indossato dunque dei look estivi, così come i tre figli. Jeans e camicia bianca di M.i.h. Jeans per Kate Middleton, che calza ai piedi un paio di Superga classiche. Calzoncini corti per i bimbi e look monocromatico per William, sneakers comprese. Impossibile non notare come tutti sfoggino tonalità di blu. Un colore non casuale, da sempre legato alla Corona britannica, che fa puntualmente la sua comparsa in varie occasioni importanti. Questa nuance rappresenta anche l’infinito del cielo, una caratterista che invita a guardare oltre nei momenti difficili. Tra gli scandali di Harry e Meghan e la scomparsa dell’amata regina Elisabetta, in questi ultimi mesi le preoccupazioni in casa Windsor non sono di certo mancate. I sorrisi e l’unità di Kate & family comunicano però un importante messaggio di speranza.

Ricami e paillettes total red

Fatto salvo per l’immagine che profuma d’estate, per gli altri outfit festivi Kate Middleton è stata perfettamente in tema con la tradizione. La principessa ha iniziato a vestirsi “di Natale” il 6 dicembre per l’annuale ricevimento di gala del Corpo Diplomatico. A Buckingham Palace, Kate era magnifica in un abito lungo color rubino di Jenny Packham, caratterizzato da fiori ricamati su tutta la lunghezza. Scelta simile per il lancio promozionale del Royal Carols: Together at Christmas, il concerto che si tiene annualmente a Westminster Abbey. Kate ha posato con un abito in pizzo e paillettes rosso di Needle & Thread (600 euro).

Casual col maglione

Kate Middleton ha fatto però anche una scelta di look all’insegna del casual. Abiterà in una residenza reale ma sicuramente anche lei a casa si mette comoda. Per ricordare ancora una volta l’imminenza dell’evento Royal Carols: Together at Christmas, la Middleton è stata ripresa in salotto intenta a decorare l’albero. Per questo momento festoso ha optato per un maglione bianco di Holland Cooper (239 euro) ricamato con motivi invernali, abbinato a pantaloni neri di Roland Mouret. La Middleton non sbaglia un colpo nemmeno a Natale!

