Pamela Prati copia Chiara Ferragni al GFVip

Tre cambi d'abito in studio per la showgirl, accattivante con il décolleté ricoperto d'oro come l'influencer a Sanremo

“Stasera come a Sanremo faccio anche io il cambio d’abito” ha scritto ironicamente Pamela Prati su Instagram, per lanciare i suoi look per la serata al GFVip. Artista a tutto tondo, Pamela è entrata a settembre nella Casa e, da quando ne è uscita, diverte il pubblico durante le dirette in studio. Tra la sua spumeggiante simpatia e la totale assenza di peli sulla lingua, gli interventi della Prati fanno il pieno di interazioni sui social. Ovviamente anche i suoi outfit d primadonna catturano l’attenzione. Nel corso dell’ultima puntata poi non è mancato il battibecco con Carmen Russo.

Come Chiara Ferragni

Il Festival di Sanremo appena trascorso ha senza dubbio fatto discutere, tra polemiche varie e dettagli scandalosi nei look dei protagonisti. La partecipazione di Chiara Ferragni era attesissima e lei non ha deluso le aspettative, presentandosi all’Ariston con dei look che sono destinati a rimanere nella storia del costume italiano. Un outfit in particolare sembra avere attirato la curiosità di Pamela Prati, che l’ha in qualche modo riproposto al GFVip. La mise Schiaparelli di Chiara era composta da un abito-sottoveste blu, portato su un busto in oro che riproduceva un seno di donna. Pamela ha invece optato per un modello color bronzo di Versace, con i caratteristici dettagli con la Medusa, accessoriato con guanti nude. Su spalle e décolleté la Prati si è fatta applicare dei fogli oro, che brillavano sotto le luci dello studio. Sensualissima e molto diva.

Tre look

L’outfit ispirato a Chiara Ferragni non è il solo sfoggiato da Pamela Prati al GFVip. Dopo l’apertura con il vestito bronzo di Versace, la showgirl si è cambiata, optando per un elegante abito verde smerlando di Alessandro Legora. Il modello a portafoglio, chiuso con un anello-gioiello in vita, ha un sensuale spacco laterale e lo scollo a V. Al collo Pamela indossava un foulard nero ricoperto di cristalli. Gli strass sono il punto focale anche dell’ultimo look, una catsuit trasparente tutta lustrini che fascia il corpo perfetto dell’attrice 64enne. Un blazer nero celava in parte le sue forme.

La lite con Carmen

E’ proprio con quest’ultimo look che Pamela Prati si è trovata al centro di una bagarre con Carmen Russo. Le due, entrambe ospiti in studio, si sono esibite in un sensuale balletto. Prima però, Carmen ha avuto da ridire sul fatto che Pamela fosse in ritardo per le prove del mattino, additando la collega come menefreghista. “Ma sono venuta, ho provato e tanto. Alle 9.15 ero qui, ho aperto io lo studio. Mente sapendo di mentire”, ha affermato la Prati. Alfonso Signorini ha poi chiesto se alla fine le due avrebbero ballato o no. “Non lo so, non è che abbiamo provato tanto. Il balletto te lo ricordi o sei sconnessa?”, ha domandato Carmen. “Amore io sono sempre connessa, quindi Carmencita non mi devi rompere le paillettes”, ha concluso Pamela. Le due alla fine hanno ballato. Pace fatta? Intanto guarda i tre look della Prati nella gallery.

