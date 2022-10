Kate Middleton, che brutta collana! Ai britannici non piace

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Addio duchessa di Cambridge, benvenuta principessa del Galles. E’ questo il nuovo titolo nobiliare di Kate Middleton, ricevuto in seguito alla morte della regina Elisabetta. In questa veste, la moglie del principe William ha già partecipato a una serie di eventi ufficiali, con la grazia che la contraddistingue. Ovviamente ha dettato legge in fatto di look. Se è vero che le sue proposte per l’autunno sono tutte da copiare (rivedi l’outfit indossato per la cerimonia funebre), l’ultima mise ha diviso l’opinione pubblica.

Conduttori per un giorno

In occasione del World Mental Health Day, Kate Middleton ha preso parte a un incontro radiofonico presso BBC Radio 1 insieme al principe William, per sensibilizzare su vari aspetti legati alla salute mentale. Una causa molto cara ai principi del Galles, su cui basano buona parte dei loro impegni benefici. Nello specifico, William e Kate hanno partecipato al programma Newsbeat, che ha un target adolescenziale. L’intento è fornire ai giovanissimi tutti gli strumenti per affrontare nel modo giusto gli ostacoli che incontrano sul loro cammino, tra insidie social e autoisolamento. “Nella vita, quando meno ce lo si aspetta, ecco che succede qualcosa di enorme che cambia tutto, ma ci accorgiamo di non avere gli strumenti o l’esperienza adatti ad affrontare la crisi”, ha dichiarato William, che si è trovato da giovanissimo a dover affrontate in prima persona la perdita improvvisa della madre, Lady Diana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate bicolore

Il principe e la principessa del Galles sono apparsi affiatati e sereni in occasione della registrazione del programma alla radio. Sciolti e sorridenti nell’insolito compito di presentatori, hanno intervistato i loro quattro ospiti, tra cui un medico specializzato in salute mentale infantile. Per la sua giornata da reporter William ha optato per un completo scuro, abbinato a una camicia color petrolio, portata senza cravatta: casual ma composto. Outfit d’ispirazione business per Kate Middleton. Black and white per la principessa, che ha sfoggiato dei calzoni neri, in netto contrasto con il top chiaro. Sulle spalle un blazer destrutturato di Zara, senza revers, già visto in passato nei look della Middleton.

La collana vistosa

E’ però sulla collana che si è concentrato l’interesse mediatico. Del resto, è difficile non notare un girocollo tanto vistoso. Si chiama Luisa il collier firmato Laura Lombardi. Realizzato in ottone e placcato in oro 14 carati, è in vendita a circa 260 euro. Una grossa catena e un grande cuore centrale caratterizzano il prezioso. Una scelta di gioielli ben diversa da quelle, di gran lunga più sobrie, a cui ci ha abituati Kate Middleton negli anni. I pareri dei britannici sono contrastanti. C’è chi afferma che è “così trendy” e chi sostiene che sia “il più brutto gioiello che abbia mai indossato”. A voi piace? Guardatelo nella gallery.

