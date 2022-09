Fiori per Letizia di Spagna, blazer-dress per Rania di Giordania e plissé per Brigitte Macron: i look

Continuano come da protocollo e a ritmo serrato gli appuntamenti ufficiali per dare l’addio alla regina Elisabetta. Nel weekend sono arrivati a Londra i capi di Stato e i reali di mezzo mondo, per rendere omaggio alla sovrana scomparsa l’8 settembre. Ad accoglierli c’erano i membri senior della royal family, a partire da re Carlo III e dalla regina Consorte Camilla. Anche Kate Middleton ha fatto la sua parte, con eleganza.

A Londra per Elisabetta

Sono giorni di sentita commozione nel Regno Unito e, mentre il popolo si è messo in fila per l’ultimo saluto all’amata regina Elisabetta, royal e politici si sono riuniti a Buckingham Palace. Regine e First Lady hanno seguito pedissequamente l’etichetta, che prevede outfit total black. Sebbene abbiano tutte rispettato il dress-code, ognuna delle invitate ha portato nella città inglese il proprio stile.

Il funerale

L’appuntamento più sentito è ovviamente il funerale della regina Elisabetta, che riunisce a Westminster Abbey teste coronate e politici. Nella navata, dietro al feretro, oltre ai figli e ai nipoti William e Harry, hanno camminato anche Camilla, Kate Middleton con il principe George e la principessa Charlotte (con un cappottino Ancar) e Meghan Markle. Sulle panche hanno preso posto i reali, da Rania di Giordania agli imperatori del Giappone, Naruhito e Masako. Jill Biden ha partecipato alla funzione con un tailleur di Schiaparelli mentre Brigitte Macron ha scelto Louis Vuitton (GUARDA TUTTI I LOOK NELLA GALLERY).

Regine vs First Lady

Sono due gli appuntamenti principali del weekend, che hanno preceduto il funerale e che prevedevano la presenza di ospiti illustri. Prima la visita a Westminster Hall, dove giace il feretro di Elisabetta, poi un ricevimento indetto da re Carlo a Buckingham Palace nella serata di domenica 18 settembre. Erano elegantissime le Regine presenti all’esclusiva commemorazione: Rania di Giordania ha optato per un abito lungo taglio blazer di Alessandra Rich mentre Letizia di Spagna ha preferito una blusa con fiori 3D di Carolina Herrera. Ha scelto il made in Italy Jill Biden, splendida in un abito avvitato di Giorgio Armani. Gonna plissettata per Brigitte Macron, con bottoni oro sui fianchi.

Le padrone di casa

Al ricevimento a Buckingham Palace Kate Middleton e Camilla sono apparse molto affiatate, tra saluti ai presenti e qualche chiacchiera. La Regina Consorte ha reindossatolo lo stesso abito nero di Fiona Clare usato per volare dalla Scozia alla capitale, dopo la morte di Elisabetta (RIVEDILO). La nuova principessa del Galles era super chic con un modello nero al ginocchio arricciato in vita di Emilia Wickstead. In occasione di un incontro privato con Olena Zelenska a palazzo, anche Kate ha però deciso di indossare nuovamente un vestito già visto, sfoggiando lo stesso capo scelto per il funerale di Filippo di Edimburgo (QUI i dettagli). E Meghan Markle? Nessun look per lei, che pochi giorni fa ha creato scompiglio per un presunto microfono sotto al vestito mentre incontrava i sudditi in lutto (GUARDA). La duchessa di Sussex e il principe Harry sono infatti stati esclusi dal banchetto, in quanto non sono più senior royal.

