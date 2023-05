All’incoronazione re Carlo indosserà le preziose tuniche dei suoi predecessori

A Buckingham Palace è iniziato il conto alla rovescia: mancano pochissime ore all’incoronazione di re Carlo, dopo che per mesi si sono susseguiti dettagli e indiscrezioni sulla cerimonia. Il principe Harry ci sarà (però senza la moglie Meghan Markle e i figli) ma non è chiaro quale sarà il suo ruolo. Il principe William sarà protagonista di un momento importante quando, in qualità di erede al trono, verrà chiamato a giurare fedeltà al nuovo Sovrano, mentre il piccolo George, primogenito suo e di Kate Middleton, sarà paggio d’onore. In attesa dell’evento la Royal Family, con i suoi post Instagram, fa venire l’acquolina in bocca e, dopo aver svelato la regalia, concede dettagli su quello che sarà l’abbigliamento di Sua Maestà al Coronation Day.

Fedele alla tradizione

Per l’incoronazione re Carlo resterà fedele alla tradizione, indossando i paramenti già sfoggiati dai suoi predecessori: re Giorgio IV nel 1821, re Giorgio V nel 1911, re Giorgio VI nel 1937 e sua madre, la regina Elisabetta II, nel 1953. Sono capi antichissimi e preziosi, con decorazioni e ricami dal forte valore simbolico (mentre quello economico è inestimabile).

La Supertunica

Re Carlo indosserà una tunica lunga fino a terra, realizzata nel 1911 dai sarti Wilkinson & Sons per re Giorgio V, chiamata Supertunica. La realizzazione è relativamente recente ma ricalca un modello che dal Medioevo a oggi ha subito solo poche variazioni, ispirato ai paramenti religiosi. Ogni lato della parte anteriore della Supertunica presenta una fascia ricamata con steli e foglie, create con tecniche proprie dell’oreficeria. Il capo è stato indossato anche da re Giorgio VI nel 1937 e dalla regina Elisabetta nel 1953.

Il mantello imperiale

Sopra la Supertunica, durante il momento solenne nell’Abbazia di Westminster, re Carlo indosserà il Mantello Imperiale. Realizzato nel 1921 da John Meyer per l’incoronazione di Giorgio IV, è una magnifica cappa con strascico in seta e fili d’oro e d’argento. La stoffa è intessuta con rose, cardi, quadrifogli, corone, aquile e gigli. La chiusura in oro ha la forma di un’aquila, la stessa riprodotta sull’Ampulla, il flacone che contiene l’olio benedetto usato per la cerimonia.

La coronation sword belt

Ai paramenti di re Carlo si aggiunge il cinturone. Chiamato Coronation Sword Belt, è realizzato in stoffa d’oro e impreziosito con intricati ricami in oro arabescati. È foderato di seta rosso scuro e sulla fibbia d’oro sono stampati gli emblemi della nazione (rose, cardi e quadrifogli). E’ inoltre presente una clip d’oro per attaccare la Jewelled Sword of Offering, uno degli oggetti simbolici utilizzati durante l’incoronazione del Sovrano.

Il guanto dell’incoronazione

Sulla mano destra re Carlo indosserà il guanto dell’incoronazione, lo stesso usato da suo nonno, re Giorgio VI. L’accessorio è realizzato in pelle bianca e sul polso sono presenti ricami con fili d’oro e perline e gli emblemi della Nazione. E’ foderato in seta rossa. Sul dorso è ricamata la corona ducale in velluto, sopra lo stemma di famiglia del Duca di Newcastle. Con la mano calzata, Sua Maestà alzerà il Sovereign’s Sceptre durante l’incoronazione, poi toglierà il guanto prima di sedersi sul trono.

La Robe of State e la Robe of Estate

Re Carlo indosserà due vesti per l’incoronazione. Per l’arrivo all’Abbazia di Westminster sarà abbigliato con la Robe of State: realizzata in velluto cremisi, è stata indossata dal nonno, re Giorgio VI, nel 1937. La Robe of Estate invece è un mantello di seta porpora ricamata in oro che fu di Giorgio VI e che verrà sfoggiato per il ritorno a Palazzo.

I look di Camilla

A condividere i riflettori con re Carlo ci sarà la regina Camilla. La sua Robe of State sarà quella realizzata originariamente per la regina Elisabetta II, che l’ha indossata nel 1953. La Robe of Estate invece è stata disegnata e ricamata a mano dalla Royal School of Needlework e realizzata dalla sartoria Ede & Ravenscroft. Il disegno, che incorpora anche le iniziali di Camilla, si ispira alla natura con api, mughetti, mirto e fiordalisi, tutti elementi dal forte valore simbolico dedicati alla storia del Regno Unito, alla defunta Regina e al nuovo Re.

Guarda nella gallery tutti i dettagli dei paramenti che indosserà re Carlo all’incoronazione.

Related Posts