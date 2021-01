La duchessa al primo posto nel 2020 per aver fatto schizzare le ricerche dei suoi look nei motori di ricerca

Da quando, il 29 aprile 2011, ha sposato il principe William, Kate Middleton è diventata la reale più amata, oltre a una delle più attive in nome della regina Elisabetta. Composta e ben istruita, ha fatto subito breccia nel cuore dei britannici. Mamma di tre bimbi, George, Charlotte e Louis, Kate non si è fatta fermare dalla maternità. Ha infatti sempre portato a termine, con impegno e dedizione i suoi impegni ufficiali. Ovviamente, molta della curiosità che ruota intorno alla Middleton è legata agli abiti che indossa. Diverse volte in passato il suo stile è stato additato dai sudditi come troppo datato per la sua età. In linea di massima però le sue scelte in fatto di moda vengono applaudite.

Kate, regina… delle ricerche sul web

A causa della pandemia, Kate Middleton si è vista poco in giro. A parte gli eventi nei primi tre mesi del 2020, prima del lockdown di marzo, la Middleton ha preso parte a pochi eventi in presenza. Molto si è visto sulla pagina social dei duchi di Cambridge, che hanno portato avanti con successo dirette su Instagram con diversi dei loro patronati. La forzata assenza mediatica della duchessa però non ha intaccato una classifica molto importante, quella dell’influencer dell’anno nel Regno Unito. Al primo posto nel 2020 c’è proprio Kate mentre Meghan Markle si è fermata sul terzo gradino del podio.

L’abito più cercato del 2020

Secondo Lovethesales.com, il sito web che raccoglie le vendite online di tutto il mondo, ogni volta che Kate Middleton compare in pubblico le ricerche online dei capi che indossa schizzano alle stelle. Il “botto” l’ha fatto un abito scelto per partecipare a giugno a un evento presso il Nook Hospice, nel Norfolk. Durante la visita Kate si era cimentata nella piantumazione di fiori, sporcandosi le mani nella terra, sempre con un sorriso gioioso stampato in faccia. Addosso la duchessa aveva un vestito floreale di Faithfull the Brand. Ebbene, da quando hanno iniziato a circolare le prime foto, il modello, andando sold-out in meno di 24 ore, ha subito un’impennata nelle ricerche del 112%.

Gli altri look riusciti

A maggio invece, per una diretta social, una Kate Middleton ripresa a mezzo busto aveva optato per un grazioso top bianco con scollo smerlato di Sandro. In poche ore sul web lo cercavano tutti, portando a un aumento nelle search del 67%. Infine a ottobre, per una visita all’università di Derby, Kate era splendida nel suo outfit casual composto anche da un cappotto a quadri di Massimo Dutti. L’ascesa online per i capispalla con motivo check è stata pari al 32%. Insomma la Middleton fa vendere un sacco. Con somma gioia per i brand che sceglie.

