Star nella neve tra outfit costosi e… costumi da bagno

Quella 2020-2021 è senza dubbio una stagione sciistica diversa. Con gli impianti ancora chiusi in Italia a causa della pandemia, sono tante le persone che hanno dovuto rinunciare ai loro sport invernali preferiti. Ci sono però tante star che, nonostante non abbiano potuto inforcare sci e snowboard, non hanno comunque rinunciato a un vacanza nella neve. Sono diverse le bellissime che, con ciaspole e stivali, si sono fatte immortalare in montagna. Per le loro gite ghiacciate le vip hanno optato per outfit firmatissimi, che strizzano l’occhio tanto alla praticità quanto alla moda.

La prima star a postare foto tra i candidi fiocchi è stata, a metà dicembre, Francesca Sofia Novello. A Madonna di Campiglio la modella, accompagnata dal fidanzato Valentino Rossi, ha fatto lunghe passeggiate nei boschi. Accompagnata dai suoi cani Paola Turani si dedica a una ciaspolata a Ponte di Legno. L’influencer sta al caldo nella neve con un total look Adidas composto da piumino viola, dolcevita bordeaux e pantaloni neri.

Sembra pronta per una sfilata Giulia De Lellis. La star di Instagram ha trascorso qualche giorno nell’esclusiva St. Moritz insieme al nuovo fidanzato, il rampollo Carlo Beretta. Per lei accessori costosissimi, come la sciarpa Louis Vuitton (350 euro) e la borsa Dior (3.500 euro). “Il tuo sorriso dolce con questa neve bianca adesso mi sconvolge”, scrive lei, citando i versi di una canzone di Tiziano Ferro. I follower però sono più sconvolti dalla voluminosa pelliccia, che non è sfuggita alle critiche degli animalisti.

All’estero gli impianti di risalita sono aperti e le star si fanno paparazzare sulla neve, tra seggiovie e skipass. Ad Aspen Kylie e Kendall Jenner hanno provato a passare inosservate ma, complici i look da capogiro non ci sono riuscite. Sono Moncler e Prada i loro brand preferiti sui monti. La top Winnie Harlow invece cattura l’attenzione in un completo Fendi pieno di loghi. Infine, c’è chi non rinuncia al sex appeal, come Mariah Carey fasciata nella tuta Perfect Moment e Aida Yespica che esce addirittura in costume (Chanel). Sbircia nella gallery tutte le vip in montagna.

