Katy Perry strappa i pantaloni e li ripara con lo scotch

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Non per tutte Pericolosamente sexy Un voto al colore 6.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Piccolo fuori programma sexy per Katy Perry sul palco di American Idol. La cantante si stava esibendo con trasporto sulle note della canzone “Teenage Dream” quando, complice una mossa azzardata, i suoi pantaloni hanno ceduto strappandosi sul lato B. Neanche un secondo di imbarazzo, ma con la consueta ironia è corsa subito ai ripari. Del resto ai wardrobe malfunction ormai ci è abituata…

Lo strappo durante l’esibizione

Non si può certo dire che Katy Perry non metta trasporto e passione nelle sue esibizioni. Per la performance nel talent canoro di cui è giudice ha messo in gioco tutta l’energia di cui dispone: tanta, forse troppa. Ballando sinuosa sulle note della sua hit, si è abbassata sulle ginocchia ma i pantaloni Drome non hanno retto e la cucitura posteriore si è aperta. Il pubblico è rimasto a bocca aperta, ma lei non si è persa d’animo. “Posso avere dello scotch?” ha chiesto. E mentre i membri dello staff rattoppavano alla meno peggio lo strappo con il nastro giallo, lei li esortava: “Riappiccicatemi il sedere!”

Katy Perry la prende con ironia

Altri al posto suo sarebbero morti di vergogna e sarebbero corsi a cercare riparo dietro le quinte, magari cambiandosi d’abito prima di proseguire. Katy Perry invece ha sfoggiato con orgoglio i pantaloni tenuti insieme dal nastro adesivo e ha anche condiviso il momento su Instagram: “Stasera ti farò battere forte il cuore nei miei jeans attillati. Sintonizzati ora per strapparti dalle risate”. Inutile sottolineare quanto il giallo dello scotch spiccasse sui pantaloni rossi, cui la Perry aveva abbinato un top vintage Just Cavalli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)

Non è la prima volta

Se Katy Perry è riuscita a fronteggiare la situazione imbarazzante con tanta prontezza, è perché non è la prima volta che le capita. La cantante agli Oscar 2017 aveva fatto parlare di sé per una fessura sulle natiche dell’abito di paillettes (riguardalo QUI).

Poi nel 2018, sempre durante American Idol era rimasta in mutande a causa del cedimento del suo abito. Indossava una tuta argentata luccicante e a un certo punto ha esclamato: “Mi si sono aperti i pantaloni” e senza pensarci due volte ha mostrato il danno a favore di telecamera.

Insomma l’autoironia è una dote che non le manca, ma iniziamo a pensare che questi strappi non siano proprio casuali…

Related Posts